Habrá nuevas medidas para disminuir contagios de Covdi-19 en Zacatecas

El gobernador Alejandro Tello ofreció la conferencia semanal sobre el Reporte Estadístico del Covid-19 en Zacatecas ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

■ Cada vez se está más cerca de los mil casos semanales: Alejandro Tello

■ En las últimas cuatro semanas se han infectado 3 mil 034 personas, que vienen a significar el 30% del número total de la pandemia

■ El mayor número de contagios se generó en reuniones familiares y sociales, por lo que la vigilancia de éstas estará también dentro de los nuevos acuerdos: SSZ

■ Las plazas comerciales deberán cerrar a las 20 horas y reforzarán los protocolos sanitarios y permitir el ingreso solamente a una persona por familia y no permitir la entrada de niños

■ Los eventos masivos no están autorizados y las fiestas al aire libre serán evaluadas

■ Salones de eventos deberán permanecer cerrados no importando si son abiertos o cubiertos

A pesar de que la semana que concluyó se registraron 21 casos menos que la pasada que contabilizó 990 personas contagiadas de Coronavirus, para el gobernador Alejandro Tello Cristerna es preocupante que cada vez se está más cerca de los mil casos semanales, por lo que en esta edición de la conferencia semanal sobre el Reporte Estadístico del Covid-19 en Zacatecas, en conjunto con los alcaldes de Guadalupe y la capital, Julio César Chávez Padilla y Ulises Mejía Haro, respectivamente, se dieron a conocer nuevas medidas para tratar de disminuir los contagios aunque la más efectiva, coincidieron, es la conciencia y la empatía de la gente.

Hasta el domingo 25 de octubre, en Zacatecas se habían realizado 21 mil 421 pruebas, de las cuales, 10 mil 280 han resultado positivas, lo que se traduce en un 49 por ciento de índice de positividad. Cabe destacar que fue justo la semana que recién terminó, en la que más pruebas se han realizado, con mil 631, que a su vez arrojaron 969 casos positivos, es decir un 59 por ciento en positividad, muy por encima de las semanas anteriores en que hubo cerca de 500 contagios.

El gobernador informó que en las últimas cuatro semanas se han infectado 3 mil 034 personas, que vienen a significar el 30 por ciento del número total de la pandemia, el promedio de las últimas semanas ha sido de 138 personas por día, pues tan sólo el domingo se registró el histórico más alto de la pandemia en la entidad, al contabilizar 227 casos positivos

Afortunadamente, señaló Tello Cristerna, las defunciones en la última semana fueron menos a las anteriores, sin embargo, siguen siendo altas, pues se presentaron 54 muertes a causa del Covid-19, para sumar en el último mes, 204 decesos, siendo el promedio diario por día de 7 personas.

En cuanto a los contagios por rango de edad, continuó el mandatario estatal en su exposición, el 66 por ciento de estos se ha dado en la población que va de los 21 a los 50 años de edad, siendo en las últimas tres semanas los de 31 a 40 años quienes más contagios han registrado al contabilizar 472, seguidos de los 21 a 30 años con 424 y en tercer sitio los de 41 a 50 años de edad con 402 casos reportados.

“Hoy nuestros jóvenes pareciese que le están perdiendo el miedo, bajo la óptica de que tienen buena salud, que no se contagian, sin ver las repercusiones que eso puede llevar a su propio hogar, a personas vulnerables, a adultos mayores, a sus padres, tíos, abuelos”, dijo el mandatario, y es que informó que en cuanto a las defunciones, el mayor rango se da entre las personas que van de los 51 a los 80 años de edad, pues tan sólo ellos registran el 72 por ciento de las muertes en Zacatecas, siendo los de 61 a 70 años de edad el sector que más defunciones ha registrado, con 269, hasta el momento.

Con respecto a la hospitalización, hasta el momento personas internadas, de las cuales 128 se encuentran reportadas como estables y 62 graves. Del total, el IMSS atiende a 103, servicios de salud a 42, el ISSSTE a 28, la Sedena a siete y los hospitales privados a seis.

En cuanto a disponibilidad de ocupación, hay 125 camas de hospitalización ocupadas y 231 disponibles, mientras que las cuentan con ventilador, hay 62 ocupadas y 100 libres. En este sentido, el gobernador reconoció que dentro de lo malo que es contagiarse, las personas están llegando a los hospitales a recibir atención más oportuna, lo que por un lado genera mayor hospitalización, pero por otro lado baja el índice de mortandad.

Y es evidente que el porcentaje de ocupación hospitalaria ha aumentado, puesto que la semana anterior se registraron 137 hospitalizados y la última creció a 185, siendo el 66 por ciento de estos reportados como estables y el 32 por ciento graves. Hasta el momento, se han hospitalizado en Zacatecas en lo que va de la pandemia 2 mil 745 personas, de las cuales se han recuperado mil 870 un 66 por ciento; 755 han muerto, es decir, un 28 por ciento y 6 por ciento permanece hospitalizados, lo que se traduce en aproximadamente 179 personas que aún no vence ni los vence el Covid.

Con estas cifras, a nivel nacional Zacatecas presenta el 1.2 por ciento de los contagios y el 1.09 por ciento del total de los decesos. Mientras que en la tasa de contagios por cada 100 mil habitantes, la entidad ocupa el lugar 14 con menos contagios y el sitio número 11 con menos decesos.

Acuerdos para no

afectar la economía

El secretario de Salud, Gilberto Breña Cantú, informó que debido a que en Zacatecas se ha registrado un aumento de contagios de casi 50 por ciento en las últimas semanas, sobre todo siendo la zona conurbada Guadalupe-Zacatecas la que mayor número registra, se tuvieron que acordar una serie de medidas en conjunto con los alcaldes de dichos municipios para buscar que disminuyan los contagios, si es que no se quiere regresar al semáforo rojo o al confinamiento completo y por ende, se afecte la economía.

De acuerdo con Breña Cantú, el mayor número de contagios se está generando en reuniones familiares y reuniones sociales, por lo que la vigilancia de éstas estará también dentro de los nuevos acuerdos, además de otras medidas orientadas al transporte público, los tianguis y mercados, restaurantes y bares, así como en el sector turístico.

Con respecto al transporte público, el funcionario informó que se reforzará la estrategia de filtros sanitarios y se sancionará a quien no cumpla con las medidas, las cuales son operar con el 50 por ciento de su capacidad, además no deberán permitir que ingresen los usuarios sin cubreboca y los choferes deberán sanitizar las unidades mientras son supervisados por personal de la Dirección de Policía de Seguridad Vial.

Asimismo, se fortalecerá la estrategia de prevención y conciencia ciudadana, por lo que no deben realizarse actividades en lugares cerrados y con cúmulo de personas; las plazas comerciales deberán cerrar a las 20 horas y deberán reforzar los protocolos sanitarios y permitir el ingreso solamente a una persona por familia y no permitir el ingreso de niños.

Por otra parte, recordó que los eventos masivos no están autorizados y las fiestas al aire libre serán evaluadas con número limitado de personas. Los salones de eventos deberán permanecer cerrados no importando si son abiertos o cubiertos, y en el día de muertos se reforzarán las medidas y se concienciará a la gente sobre el riesgo para los niños de salir a pedir el muerto. Con respecto al cierre de panteones, al recordar que estarán cerrados del 28 al 4 de octubre, indicó que quien requiera servicio funerario en esos días, sólo se permitirá el acceso máximo de cinco familiares.

En el caso de bares, antros, discotecas, el funcionario señaló que deben continuar cerrados. Y los restaurantes bar con venta de bebidas alcohólicas deberán cerrar a las 23:30 horas, mientras que la venta de alcohol debe terminar en las tiendas de conveniencia a las 20 horas.

En cuanto a materia de turismo, se reforzarán protocolos de salud con turistas y en puntos turísticos, mientras que en espacios deportivos, se abrirán únicamente aquellos que cuentan con la condición para correr o caminar al aire libre.

Cabe destacar que dichos acuerdos entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Periódico Oficial del estado y culminarán hasta el primero de enero de 2021, aunque advirtió que se seguirán valorando para poder implementar las medidas que sean necesarias.

Por su parte, el alcalde de Zacatecas, Ulises Mejía Haro, destacó la importancia de coordinación y que haya un mando único sanitario para que las medidas que se tomen sean homogéneas en la zona metropolitana y se puedan difundir en el resto del estado, por ello, celebró que dicha coordinación se lleve a cabo, se fortalezca y se nutra con más propuestas en las que consideró que debe estar sumada también la ciudadanía.

“Nosotros hacemos lo propio, pero debe reinar la conciencia en la iniciativa privada y la conciencia en la propia ciudadanía. Hay medidas que no cuestan, la sana distancia es gratuita y es fundamental para evitar tener contagio por Covid, que si la mezclamos al lavado frecuente y uso de cubrebocas, reduciríamos la posibilidad de contagio”, dijo Mejía Haro.

En su momento, Julio César Chávez Padilla celebró también la coordinación interinstitucional entre los gobiernos para llevar a cabo acciones concretas y contundentes que velen por la salud y la vida, pero que también le den viabilidad a la economía. Y coincidiendo con Mejía Haro, pidió primero el entendimiento de la población, pero también la cooperación de esta para mantener la salud, el trabajo y la vida.

Breña Cantú refirió que más que volver a cerrar todo, lo que se busca con dicho acuerdo es tratar de evitar regresar al color rojo y que lagente, por lo tanto, se involucre, que tomen el papel que les corresponde ya que la autoridad no puede “andar atrás de cada quien para ver a dónde van o con quién se reúne”, puesto que los contagios se están generando en fiestas, por lo que reiteró que la sociedad es quien debe tener la empatía y el compromiso.

Finalmente, el gobernador Alejandro Tello Cristerna aseveró que en Zacatecas se están tomando “medidas serias y no medidas mediáticas” como las multas a quien no porte cubreboca o los toques de queda que pide la gente, pero sobre todo, dijo, se han establecido medidas legales y nada al margen de la ley. “Este es un tema de empatía, las autoridades no van a poder dar soluciones por decreto. La solución es muy sencilla: cuidarnos, mantener la sana distancia, usar cubrebocas”

“No queremos dañar la economía. Aquí hay miles de personas que no pueden hacer home office, necesitan ir por el sustento de la familia con todas las medidas del cuidado y protección. Por eso hoy más que cualquier demarcación, debemos estar unidos porque queremos atacar este foco rojo de contagios, pero no lo vamos a lograr si la ciudadanía no pone de su parte”, concluyó el mandatario estatal.