Mario Delgado será el nuevo presidente nacional de Morena

De acuerdo con los resultados de la tercera encuesta que mandó realizar el Instituto Nacional Electoral (INE) para la renovación de la dirigencia de Morena, Mario Delgado será el presidente del instituto político, luego de haber obtenido el 58.6 por ciento de preferencia electoral, mientras que su contrincante Porfirio Muñoz Ledo quedó con 41.4 por ciento, según el sondeo realizado por las empresas Covarrubias y Asociados, Parametría y Demotecnia.

Los resultados se dieron a conocer en sesión extraordinaria de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE la tarde de ayer, y luego de que se realizara una tercera encuesta debido al último empate técnico registrado entre los dos contendientes a principios de mes cuando Muñoz Ledo registró 25.34 por ciento de las preferencias, mientras que Delgado 25.29 por ciento.

Para esta tercera encuesta, las casas de medición realizaron 4 mil 729 entrevistas a los simpatizantes y militantes de Morena, y al no existir en esta ocasión un traslape en los porcentajes, el claro ganador de la dirigencia resultó Mario Delgado, informó Andrés Levy, representante de los encuestadores.

Luego de darse a conocer los resultados y mediante una transmisión de Facebook Live, Mario Delgado refirió que fue la misma voz de la gente que hizo ganar a Andrés Manuel López Obrador en julio de 2018, la que expresó su voluntad sobre el futuro de Morena, el cual es el de la unidad, la conciliación, la fraternidad y el diálogo.

“La responsabilidad histórica que tenemos ahora es seguir siendo un instrumento de lucha del pueblo, estar a la altura de sus exigencias e ideales y respaldar el proyecto alternativo de nación por el que votó la mayoría, el cual encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador”, dijo en su mensaje.

Al avecinarse un proceso electoral en 2021, el dirigente electo aseveró que no pueden hacer el favor a la derecha de estar “divididos y abstraídos por conflictos internos”, algo que debe quedar en el pasado porque Morena tiene la tarea de seguir llevando a las instituciones las demandas de la sociedad civil y demostrar que son diferentes a los partidos de siempre. “Por eso agradezco la responsabilidad que me han confiado para asumir como el nuevo presidente de Morena. Recibo el cargo con humildad y compromiso de que Morena no le pertenece a nadie, es del pueblo de México”.

Una vez recuperado del padecimiento de Covid-19, Delgado adelantó que se va a emprender una gira nacional para iniciar con la formación de comités de defensa de la Cuarta Transformación a lo largo y ancho del territorio nacional, además de iniciar con las encuestas abiertas para elegir a las y los representantes estatales de los comités donde habrá elecciones gubernamentales.

Asimismo, señaló que propondrá la instalación de un Consejo Consultivo de Morena en el que buscará el acompañamiento de Porfirio Muñoz Ledo para que “nos ayude” a encabezar dichos trabajos y reúna a los mejores hombres y mujeres de la izquierda y la transformación del país, para que sean parte de dicho consejo.

“Urge poner a Morena en movimiento. No hay tiempo que perder. Con Morena vamos a escribir la nueva historia de México junto al pueblo y al presidente Andrés Manuel López Obrador. A toda nuestra militancia, sin excepción, les invito a organizarnos, a trabajar coy todo el ímpetu que nos enseñó Andrés Manuel. Les invito a reencontrarnos y a reconstruir juntas y juntos un Morena de las mujeres, de las y los jóvenes, de la comunidad migrante, de la diversidad sexual, de todos los estados del territorio nacional. Un Morena de la unidad, la inclusión, la fraternidad, el amor al prójimo y a nuestra patria”.

“A la derecha conservadora, vayan preparándose porque los vamos a volver a derrotar igual que en el 18. Les recuerdo que Morena es la reacción del pueblo ante el fracaso de sus gobiernos y su régimen elitista. Morena es la respuesta del pueblo natural frente a su vieja forma de hacer política, saquear al país y beneficiar a unos cuantos; es la alternativa de Nación contra la corrupción y el desastre que querían heredarle a nuestras hijas e hijos. Morena es la posibilidad de que la política sea algo que no se parezca a ustedes”.

“Al pueblo de México, estamos a su servicio, somos el instrumento de lucha y de transformación y nunca los vamos a traicionar. Morena es la opción, ya no sólo para soñar sino para hacer realidad un México diferente. Va mi compromiso de ser un dirigente imparcial, de actuar con honestidad, de respetar los principios de no mentir, no robar, no traicionar; ser un factor siempre de unidad y organizar al partido como un punto de apoyo para que avance la transformación y el gobierno de Andrés Manuel López obrador y no fallarle al pueblo de México”, concluyó Delgado.