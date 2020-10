Avance de 80% en meta de recaudar 215 mil mdp contra Covid: Buenrostro

Raquel Buenrostro, en imagen de archivo. Foto La Jornada

En tanto, durante la reunión con los integrantes de las comisiones de Hacienda y Estudios Legislativos del Senado, la responsable del SAT precisó que no se ha avanzado en el cobro de adeudos en todos los sectores, porque las auditorías están programadas y no podemos actuar de un día para otro .

Agregó que faltan los resultados en el sector acerero, farmacéutico y financiero, pero confió en que los empresarios respondan con la misma actitud de responsabilidad social y solidaria de quienes aceptaron liquidar de inmediato sus adeudos.

Buenrostro explicó que esa estrategia, que incluyó además “el tema de las factureras y la eficiencia recaudatoria”, permitió que hasta el pasado mes de septiembre se consiguiera un nivel de ingresos de 2.5 billones de pesos, 60 mil millones más que el año pasado. No se aumentaron los impuestos, aclaró, porque no es justo cargarle la mano al contribuyente cumplido.

La senadora del PRI Verónica Martínez y legisladores del PAN preguntaron por los nuevos cobros por el uso de plataformas digitales. La respuesta de la titular del SAT no se pudo escuchar –se cortó la transmisión digital en ese momento– y el subsecretario Yorio respondió que el paquete fiscal es completamente inercial.

No se cambió, expuso, la estructura tributaria para no afectar el desempeño de la economía ni la recuperación, por lo que no se incrementan impuestos , sino que se mejora la eficiencia tributaria y se combate la evasión.