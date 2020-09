A dos años de iniciada esta administración se sigue haciendo historia: Ulises Mejía

Ulises Mejía Haro, presidente de la capital ■ foto: cortesía

■ Se han emprendido más de 185 acciones para frenar la contingencia sanitaria

■ En infraestructura básica se han invertido 115 mdp; fueron rehabilitadas 7 mil 850 lámparas, sin deuda pública, se repararon 8 mil baches

■ Hay 19 proyectos de fraccionamientos para ofertar viviendas a miles de familias

■ Hubo 40 jornadas voluntarias de limpieza; el programa “Niño conoce tu ciudad”; la entrega de 67 mil 500 despensas y el aumento de 100% en apoyos a personas con discapacidad

■ Se realizaron más de 70 audiencias públicas, atendiendo a más de 14 mil ciudadanos

■ En seguridad aumentó más de 500% el número de patrullas, se echó a andar la corporación de Mujer Segura y la Policía Ambiental, además del programa “Vecino Vigilante”

Teniendo como sede la nave del ex convento de San Agustín, anoche el alcalde de la capital, Ulises Mejía Haro, rindió su segundo Informe de Trabajo, al que acudieron representantes de los tres poderes del Estado, integrantes de la administración y sociedad civil, quienes reconocieron en el trabajo del edil, sus acciones emprendidas durante la contingencia, por la seguridad y a favor de las mujeres.

En una ceremonia de más de dos horas que dio inicio en el Teatro Fernando Calderón como una primera sede, Mejía Haro señaló que a dos años de iniciada la administración se sigue haciendo historia bajo los ideales planteados por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador para llegar a una nación justa e igualitaria: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Pero, ante todo, dijo, se ha privilegiado la máxima de “primero los pobres”, por lo que día y de noche, “de lunes a domingo” se ha puesto el mayor empeño por el bienestar de los capitalinos.

Mediante un video, se informó que la administración capitalina ha emprendido más de 185 acciones para frenar la contingencia, se han realizado más de 150 acciones de limpieza, desinfección y sanitización en espacios públicos; se realizó una colecta alimentaria en coordinación con el Banco de Alimentos para apoyar a miles de familias marginadas; se recibieron 100 mil insumos de protección de países como Israel, China y Estados Unidos, así como 6 mil tubos endotraquiales gracias a la comunidad migrante de California y la universidad de Stanford, por un valor de 9 millones de pesos; además de haber brindado apoyo a 278 locatarios de micro negocios.

En cuanto a la inversión en obra pública, destacó la correspondiente a 115 millones de pesos para infraestructura básica, así como los apoyos internacionales recibidos por los alcaldes de Los Ángeles, Utah y Texas. La rehabilitación de 7 mil 850 lámparas, sin deuda pública, los 8 mil baches tapados y los 19 proyectos de fraccionamientos para ofertar viviendas a miles de familias zacatecanas. Y las 87 mil 600 toneladas de basura recogida, gracias a los nuevos camiones de basura.

Asimismo, se subrayaron las finanzas sanas del municipio, “sin un solo peso de deuda” y el incremento de la recaudación de un 24.6 por ciento más que el primer año de administración. De igual manera, en el eje de la reconstrucción del tejido social, se destacaron las 40 jornadas voluntarias de limpieza; el programa “Niño conoce tu ciudad”; la entrega de 67 mil 500 despensas y el aumento de 100 por ciento en los apoyos a personas con discapacidad.

En el mismo rubro, se informó que las audiencias públicas registraron un récord histórico, con más de 70 realizadas, atendiendo a su vez a más de 14 mil ciudadanos. En cuanto a seguridad, se incrementó en más de 500 por ciento el número de patrullas, se echó a andar la corporación de Mujer Segura y la Policía Ambiental, además del programa “Vecino Vigilante”.

En acciones a favor de las mujeres capitalinas, se dio a conocer el incremento de más de 1000 por ciento de presupuesto para el Instituto Municipal de la Mujer Zacatecana y la realización de su nueva sede; además de la campaña “Cubreboca morado”, el programa “Cuartos rosas” y la creación de la “Red de mujeres promotoras de la paz”. También se informó de la creación de la nueva área de atención a la diversidad sexual, con la cual se acentuó el carácter incluyente y progresista de la administración.

En su discurso, Ulises Mejía Haro señaló que su Segundo Informe debería convertirse en un acto de reflexión y para llevar un mensaje de esperanza, fraternidad, solidaridad, apoyo y consuelo para quienes han perdido seres queridos por la pandemia, pero, sobre todo, un mensaje de trabajo, porque “el trabajo todo lo vence”.

“A mita del camino, a poco más de dos años de aquel día, las mujeres y los hombres que integramos el honorable ayuntamiento, más que presumir, queremos decirles que ante la adversidad vamos a dar más. En pocas palabras y como decimos aquí, vamos a darle más recio por todo Zacatecas”.

“Este barco zarpó hace dos años con vientos de cambio hacia una transformación, aunque no ha sido nada sencilla. Hemos enfrentado enormes retos, aguas turbulentas y una tormenta con esta pandemia, pero la austeridad republicana, la eficiencia y un gasto ordenado y planeado, y el espíritu de servir, han sido las velas que impulsan este barco”, pero este avance, enfatizó el edil capitalino, “no ha sido tarea de un solo capitán”, sino de la valiosa participación de trabajadores que son los merecen reconocimiento porque juntos sacan a flote la embarcación.

Asimismo, reconoció el respaldo del Gobierno de México, del Gobierno del Estado, de los migrantes, de la Iniciativa Privada, de los delegados y delegadas, de los presidentes de Comité de Participación Social y de la sociedad civil en su conjunto, porque gracias a ellos, dijo, se ha avanzado como una administración plural.

“En este viaje han quienes han traicionado la confianza que nos dio el pueblo. A ellos les decimos: no más mentiras, no más traición, no más corrupción. No permitiremos que nadie eche por la borda tanto esfuerzo porque en su ceguera intentan hundir el mismo barco en el que ellos viajan. A ellos tiendo nuevamente mi mano, los invito a levantar la mira bajo un marco de institucionalidad, de unidad, de respeto y sin egoísmos. La economía de Zacatecas está siendo seriamente lastimada por esta pandemia y para su recuperación se requiere de todos”, aseveró el munícipe.

“A dos años de esta travesía, muchas han sido las acciones, pero no estamos satisfechos, por eso, a mitad del camino vamos a darle más recio. Ante la falta de recursos, más gestión y eficiencia en el gasto; ante el rezago social, más obra pública; ante la demanda ciudadana, más servicios de calidad; ante las carencias, más apoyos a la educación, al campo, a la cultura y al deporte; ante la pandemia, más apoyos para la salud, para la economía y para la seguridad. Ante la opacidad de los gobiernos, más transparencia y combate a la corrupción. Ante la traición, más honestidad”.

“Zacatecas es un pueblo lleno de esperanza, es un pueblo echado pa’ adelante, que se crece ante la adversidad. Todo esto es cierto y por esas mismas razones no podemos fallarle, no es momento de equivocarnos, pues las decisiones tomemos, dependerá el futuro de nuestros hijos. Hoy más que nunca, en tiempos de pandemia, debemos escuchar lo que quiere zacatecas y también estar atentos a lo que Zacatecas ya no quiere.

En este sentido, enfatizó que “Zacatecas quiere gobernantes que se ganen la confianza con el trabajo de cada día, que se levanten temprano y que sean siempre cercanos a la gente. Zacatecas ya no quiere que unos cuantos decidan el rumbo y el sentido de nuestras vidas. Zacatecas quiere administraciones valientes, honestas y transparentes. Zacatecas ya no quiere guerra sucia, golpes bajos; gente que construye destruyendo a otros”, concluyó Mejía Haro.

Buenos resultados en

tiempos difíciles

En su mensaje como representante del gobernador y del Poder Ejecutivo, Jehú Eduí Salas, secretario general de Gobierno, destacó la voluntad política de Mejía Haro, en quien ha encontrado disposición al diálogo y el trabajo, siempre respetuoso y garante de la libertad política, pues en los tiempos que se viven, aseguró, son acciones comunitarias con miras al futuro.

En su momento, Arturo Nahle García, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, felicitó al edil capitalino por su informe de “buenos resultados en tiempos difíciles y complicados”, porque la pandemia de Covid-19 cerró todo, dijo, pero jamás se cerraron los servicios básicos del ayuntamiento para seguir trabajando. Celebración a la que se unió el diputado Eduardo Rodríguez Ferrer como representante del Poder Legislativo.

Asimismo, y mediante videos, los ex gobernadores de Zacatecas, Genaro Borrego, Arturo Romo Gutiérrez y Amalia García se unieron a las felicitaciones por las acciones emprendidas por Mejía Haro en temas de salud, justicia social y por las mujeres. Mientras que el dirigente nacional de Morena, el también zacatecano Alfonso Ramírez Cuéllar, reiteró el apoyo del partido hacia los gobernantes honestos que trabajan para sacar adelante el proyecto de la Cuarta Transformación, como lo ha hecho Ulises Mejía Haro.