El afecto a los amigos para formar el gabinete pudo más que el compromiso con el pueblo: Calzada

■ El Contrato por Zacatecas no se ha cumplido, falló: Gabriela Pinedo Morales

■ Morena pide al gobernador “dejarse ayudar” y “dar un golpe de timón en su administración”; “aunque ya se agotó el tiempo puede cerrar su ciclo con dignidad”

En el marco de la rendición del Cuarto Informe de Gobierno de Alejandro Tello Cristerna, diputados de los partidos de oposición manifestaron al gobernador lo que consideraron puntos negativos de su administración, tales como el amiguismo en el gabinete, la creciente inseguridad y los índices de pobreza por los que atraviesa la sociedad zacatecana, no sin dejar del lado temas de relevancia como los que aquejan al Issstezac.

En un primero momento, el diputado independiente, Javier Calzada Vázquez, a pesar de reconocer la determinación del mandatario por enfrentar a las grandes compañías mineras “que han saqueado nuestra riqueza a cambio de pocas migajas y mucha contaminación”, reprochó por otra parte las situaciones adversas como el amiguismo en el gabinete, que pudo más que el compromiso con su pueblo.

Calzada Vázquez, en su reconocimiento, manifestó que Tello Cristerna será recordado por no doblegarse ante las presiones ni sobornos, lo que consideró, será el legado más importante de su administración, ya que, aseguró, los impuestos ecológicos, que todavía se resisten a pagar, “tarde o temprano irán inclinando la balanza de la justicia a favor del pueblo de Zacatecas”.

No obstante, reprochó que la misión del mandatario dependía de un “acertado reclutamiento de colaboradores”, sin embargo, dijo que el afecto a los amigos, en algunos casos, pudo más que el compromiso con el pueblo de Zacatecas.

“La deuda pública lapidaria que heredó de Miguel Alonso por 7 mil 598 millones de pesos hace estragos en las finanzas públicas, pues a pesar de su empeño, apenas se ha disminuido en 380 millones en sus 4 años para situarse en 7 mil 218 millones. La carga este año significa mil 379 millones en el Presupuesto de Egresos, de los que al segundo trimestre habían sido aplicados 755, y sólo 42 se aplican al capital. A ese paso promedio, tendrían que pasar más de 75 años para terminar con esa maldición”, expuso.

El diputado hizo hincapié también en el tema de la inseguridad, ya que expuso que Zacatecas vive en una zona de alto riesgo, pues el Sistema Nacional de Seguridad que reporta los 11 delitos de alto impacto, ubica a la entidad en el semáforo en rojo al menos en seis rubros como son el Homicidio, la Extorsión, el Narcomenudeo, las Lesiones, la Violación y la Violencia Familiar. “Esto sin contar que en esos delitos la cifra negra, de denunciarse, crecería de manera exponencial si el ciudadano le tuviera confianza a la autoridad. Pero no ha logrado ganársela”.

“El 7 de mayo del año en curso –recordó el legislador-, se fugaron 12 internos del Cereso de Cieneguillas, calificados como de “alta peligrosidad. De estos hechos a la fecha, no existen autoridades responsables detenidas, sólo la remoción del director del centro penitenciario”. Además, destacó que la CNDH ha observado que dicho centro penitenciario es uno de los 12 en el país que aún presenta un autogobierno.

En otro tenor, recordó que proyectos como la “Presa Milpillas o el Platabús” contaban con recurso y buen desempeño de las áreas técnicas, “pero les faltó un secretario de Gobierno” que lograra la operación política de atención a todos los involucrados que terminaron deteniendo lo que consideró, hubieran sido el principal sello de su administración.

“Una de las banderas de este gobierno está arrugada y bajo la alfombra. La transparencia que había sido defendida como el verdadero cambio, sucumbió a la súplica de defender el oscuro manejo de los recursos en la Fenaza. Usted instruyó que no se reservara la información, pero su orden no fue acatada, se arguyó que había de por medio una auditoría para evitar sacar a la luz los contratos que evidencian el conflicto de interés en la contratación de artistas por un monto de más de 55 millones, que mucho hubieran servido para aplicar más del doble de las pruebas de Covid que se han hecho y muchas vidas se hubieran podido salvar”.

En cuanto al tema del Issstezac, el legislador subrayó que el dinero es de los trabajadores, pero se ha saqueado al Instituto con una nómina obesa de 170 millones, con bonos y estímulos por más de 12 millones y un desaseo administrativo y político que evidencia corrupción, poniendo en riesgo el futuro de los trabajadores. “Es claro que al Issstezac le urge una reforma estructural, pero el principio de la misma debe ser la corrección y castigo de todos los actos de corrupción”, dijo.

El Contrato por

Zacatecas, falló: PT

“Para el Grupo Parlamentario del PT en la 63 Legislatura, es prioridad darle voz a las exigencias de nuestro pueblo, que hoy grita que Zacatecas no marcha bien. Se llega al penúltimo informe de este gobierno con más dudas que certezas, con más pendientes que avances, con más justificaciones que logros. El Contrato por Zacatecas no se ha cumplido, falló”, dijo desde la tribuna la diputada Gabriela Pinedo Morales como parte del posicionamiento del Partido del Trabajo

La legisladora petista señaló que además del dolor y la tristeza que ha traído la pandemia del Covid-19 en Zacatecas, habría que sumar la “incapacidad del Gobierno estatal” en temas sensibles y claves del quehacer cotidiano, tales como empleo, bienestar, educación, salud, seguridad y justicia.

“Para el Partido del Trabajo, el 2020 quedará marcado en la historia como el de la pandemia, pero no podrá recordarse el acompañamiento de su gobierno, tan requerido por la población que con muchas dificultades lleva el pan a su mesa; tampoco por haberles proporcionado los kits de salud a todos los enfermos confinados; o por haber respaldado a las decenas de miles de familias que apoyan a sus hijos en las clases a distancia, porque la escuela se hospedó en su casa, pero sin los instrumentos mínimos para recibir la necesaria asesoría que todo escolar requiere”.

Pinedo Morales señaló que hasta el momento continúa en la opacidad el uso de los millones de pesos derivados de la modificación del Presupuesto de Egresos del Estado que la Legislatura aprobó para hacerle frente a la pandemia, además de los ahorros obtenidos por el cierre de oficinas y la inmovilidad. Por ello, agregó, el gobierno de Tello Cristerna incrementó “la deuda moral” que tiene con los zacatecanos y hay indicadores para corroborarlo.

En este sentido, la petista indicó que para conocer lo que ocurre en el estado, son suficientes las cifras proporcionadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que señalan que la pobreza se incrementó en los últimos años, contando ahora con 755 mil 200 zacatecanos marginados en pobreza y otros 54 mil 400 en pobreza extrema.

Asimismo, Pinedo Morales destacó que hay también más de 400 mil personas en estado de vulnerabilidad debido a carencias sociales y 124 mil 800 vulnerables por falta de ingresos. Además, de que en el 17.8 por ciento de los zacatecanos hay rezago educativo y el 11.7 por ciento de los habitantes no tiene acceso a los servicios de salud, que traducidos en número de personas, serían casi 190 mil.

“Más alarmante resulta el hecho de que el 62.6 por ciento de los habitantes del estado carece de acceso pleno a la seguridad social, estamos hablando de un millón 11 mil 700 personas. Igual de dramático es que en pleno siglo 21 casi el 10.5 por ciento de nuestra población, o sea, 168 mil 700 personas no tengan acceso a los servicios básicos de la vivienda como agua entubada, drenaje, etcétera. Y también resulta inadmisible que el 16.6 por ciento de las y los zacatecanos, aproximadamente 268 mil 700 personas, no tengan acceso a la alimentación”, expuso.

Para finalizar, la legisladora hizo un exhorto al gobierno estatal, las distintas fuerzas políticas, los diversos poderes públicos y a todos los zacatecanos a no bajar la guardia, a no cansarse y “encontrar en el recuerdo de mejores tiempos”, la motivación para construir un nuevo Zacatecas. “Espero por el bien de Zacatecas que cierre su ciclo de la mejor manera, la prioridad hoy es pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones”, dijo finalmente al gobernador.

“Pudo hacer bien las cosas, pero

no quiso. Prefirió tapar el pasado: Morena

Para el grupo parlamentario de Morena, el gobierno de Alejandro Tello Cristerna no ha marchado bien en estos cuatro años y se suma a los del sexenio anterior en la postración económica para hablar de una “docena trágica” para Zacatecas. Así lo dijo desde tribuna la diputada encargada del posicionamiento, Navidad de Jesús Rayas Ochoa.

En este sentido, la legisladora morenista señaló que la falta de dinamismo y crecimiento económico en Zacatecas no se debe a los efectos del Covid-19, ya que desde 2016 el estado registraba un decrecimiento. “De hecho, con datos del Inegi, tenemos que Zacatecas cerró el 2019 con un crecimiento económico promedio de 3 por ciento, pero en 2018 el decrecimiento fue de casi el 2 por ciento. A ello, habría que agregar que, de acuerdo con el IMSS, somos el quinto estado a nivel nacional con mayor pérdida de empleo”, expuso.

En materia de seguridad, para dar cuenta de lo que ocurre en el estado, Rayas Ochoa destacó algunas cifras ofrecidas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que señala que en delitos del fuero común, durante el último año se cometieron 10 mil 986 robos; 3 mil 924 delitos de lesiones; 5 mil 731 delitos de violencia familiar; mil 147 homicidios; 16 feminicidios y 68 secuestros.

“¡Pudo hacer bien las cosas, pero no quiso, prefirió tapar el pasado, pero olvida que la historia pone a cada quien en su lugar!”, sentenció la morenista, para luego llamar al gobernador a “dejarse ayudar” y “dar un golpe de timón en su administración”, aunque ya se agotó el tiempo, consideró que aún puede cerrar su ciclo con dignidad.