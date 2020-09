El INE saca a Calderón del juego electoral; no le da registro

El ex presidente Felipe Calderón, en imagen de archivo. Foto La Jornada

Ciudad de México. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó anoche negar el registro como partido político a la asociación Libertad y Responsabilidad Democrática, del ex presidente Felipe Calderón, y revivir al Partido Encuentro Social al avalar a la agrupación Encuentro Solidario.

Ambas determinaciones se aprobaron en sesión virtual del órgano colegiado, tras prolongado debate en el que salió a relucir la necesidad de respetar el principio de laicidad.

La negativa a otorgar la inscripción a Libertad y Responsabilidad Democrática, en contra del proyecto de dictamen remitido por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, fue respaldada por siete consejeros y cuatro se manifestaron en contra. El principal argumento por el que se rechazó la solicitud de registro fue que, del total de aportaciones monetarias que recibió, 8.18 por ciento provinieron de personas no identificadas.

Agregó que esa intervención, prohibida por la ley, pudiera parecer poco, pero bastaría la participación de un solo sacerdote para no conceder el registro a una agrupación antes de convertirse en partido, y cuestionó el principio de laicidad, el cual tardó más de un siglo en llevarse a la Constitución. Córdova resaltó que ese principio se encuentra bajo asedio y, desde múltiples espacios se le pone en entredicho. Además, no se puede aspirar a ingresar al sistema de partidos violando las reglas, enfatizó.

Aunado a ello, se argumentó que apenas ayer se dio inicio a un proceso sancionador relacionado con el financiamiento, de tal manera que no hay certeza sobre la magnitud de las irregularidades.

El consejero Ciro Murayama sostuvo que se debería tener certeza sobre el origen de cien por ciento de los dineros, y propuso adoptar el criterio de que si se rebasa 5 por ciento de recursos no identificados, no se otorgue el registro. Ello, tomando como base lo establecido en el artículo 41 de la Constitución, el cual refiere que una elección se puede anular si rebasa 5 por ciento del tope de gasto de campaña.

Por su lado, Murayama enumeró una decena de organizaciones religiosas que están detrás de Encuentro Solidario, al advertir, antes de la votación, que el legado de la gesta del siglo XIX –la separación Iglesia-Estado–, estaba a punto de ser lesionado. Recordó que en las instalaciones del INE hay una estatua de Benito Juárez, impulsor de las leyes de Reforma.

Calificó como un retroceso histórico no defender el principio de la laicidad, y advirtió a sus colegas que podrían arrepentirse de dejar participar a los ministros de culto en política, pues la intolerancia de las Iglesias podría adueñarse de la vida política.

Las consejeras Adriana Favela y Carla Humphrey defendieron el proyecto y señalaron que ya habían sido canceladas las asambleas donde se observó la participación de los religiosos, que no se podía sancionar dos veces por una misma irregularidad, y que no por la intervención de unos cuantos ministros de culto se podía rechazar todo el proceso para cubrir los requisitos de afiliación y de asambleas.

A favor de otorgar la inscripción como partido político votaron Carla Humphrey, José Roberto Ruiz, Jaime Rivera, Adriana Favela, Dania Ravel y Claudia Zavala. Votaron en contra Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Norma de la Cruz, Martín Faz y Uuc-Kib Espadas Ancona.

El Consejo General del INE avaló los dictámenes remitidos por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, en los que se propuso negar registro a Fuerza Social por México del sindicalista Pedro Haces, Fundación Alternativa el ex priísta César Augusto Santiago, Grupo Social Promotor de México, antes Partido Nueva Alianza, Redes Sociales Progresistas, ligados a la ex dirigente magisterial Elba Esther Gordillo, y Súmate a Nosotros del ex panista Manuel Espino.

Las razones del rechazo fueron la intervención de manera determinante de sindicatos en el financiamiento, la afiliación y organización de asambleas; el otorgamiento de dádivas para acudir a las reuniones, y registrar aportaciones de personas no identificadas en una proporción mayor a 20 por ciento en algunos casos.