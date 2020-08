Inicia ciclo escolar entre confusión por horarios de clase por tv y falta de docentes

Recomiendan adaptar en casa un espacio lo mejor posible, para que los niños tomen sus clases ■ foto: andrés sánchez

■ Padres de familia no sabían qué canales sintonizar, en especial en sistemas de cable

■ Seduzac reconoce que se comienza un nuevo ciclo escolar sin las condiciones ideales

Este lunes, el primer día de actividades del ciclo escolar 2020-2021 (en el nivel básico) se caracterizó por confusiones respecto a horarios y canales de televisión que se debían sintonizar, especialmente en los sistemas de cable, así como falta de docentes en algunas escuelas.

Blanca Hurtado, madre de familia de dos alumnos de la primaria Víctor Rosales, ubicada en Guadalupe, refirió que, si bien es consciente de que el regreso a clases se hace bajo una dinámica distinta, el inicio se convirtió en un día complicado para ella y sus hijos, ya que tuvo que cumplir con sus actividades laborales y al mismo tiempo apoyar a sus niños de segundo y cuarto grado.

“La verdad fue desesperante y estresante porque informan que la programación empieza de tal hora a tal hora para cuarto grado, pero llegado el momento no encontramos el canal; se nos dio una lista de canales, pero la programación no coincidió”, expresó.

Sin embargo, dijo que hubo otras madres de familia a quienes sí les apareció la programación indicada, lo que significa que el problema se deriva de las diferencias entre las distintas compañías de cable.

Hurtado relató que en la clase de su hijo le dieron algunas preguntas para responder a partir de la programación vista en la televisión; sin embargo, como hubo problemas para sintonizar el canal, no alcanzaron a ver todo el programa y no pudieron responder en su totalidad, situación que estresó a ella y a su hijo.

En tanto, en el grupo de su hija que cursa segundo grado de primaria, aseguró que la situación fue más relajada, ya que el maestro les pidió ver la programación de televisión, pero él les puso sus propias actividades.

Pese a los contratiempos, la madre de familia refirió que también sabe que esta realidad es nueva y, tanto niños como padres de familia, deberán experimentar momentos difíciles, pero también de aprendizaje. Además, consideró una ventaja estar en contacto con otras madres a través de grupos de whatsapp porque de esa manera se ayudan entre ellas.

Si bien es optimista, Hurtado señaló que una de sus preocupaciones es que ella es madre trabajadora sin seguridad social, por lo que tiene horarios laborales que coinciden con las clases de sus hijos. “Las madres que están en su casa pueden hacer las actividades conforme el horario de la escuela, pero quienes no, es hasta que llegan y a los niños ya no le dan ganas de estar en clase”.

En ese sentido, manifestó que será cuestión de organizarse y tener paciencia entre niños, padres de familia y maestros, por lo que exhortó a los docentes a ser flexibles en cuanto a las actividades y no poner algunas “absurdas” porque muchos viven en casas muy pequeñas y no se tienen los medios, espacio y tiempo, máxime cuando hay familias, como la de ella, que no sólo tienen un hijo, sino varios.

Asimismo, hubo señalamientos de padres de familia sobre falta de docentes en las escuelas de sus hijos, lo que afectó el primer día de trabajo escolar porque no hubo algún tipo de indicación ni actividad para hacer respecto a los contenidos televisivos.

Por su parte, la secretaria de Educación, Gema Mercado Sánchez, reconoció que se comienza un nuevo ciclo escolar sin las condiciones ideales, pero al ser un nuevo modelo educativo emergente, derivado de circunstancias ya conocidas que paralizaron la educación desde el 20 de marzo, se ha tenido que trabajar en las mejores condiciones posibles para regresar a clases.

Desde su perspectiva, en las tres primeras semanas del nuevo ciclo, los niños, padres de familia y maestros se adaptarán y adecuarán en horarios, métodos y más, para sacar adelante a los estudiantes.