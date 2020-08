Se analiza posibilidad de federalizar la nómina magisterial: AMLO

Imagen de la transmisión de la conferencia presidencial matutina de este jueves, ofrecida en Zacatecas

7 de cada 10 hogares zacatecanos reciben apoyo federal; se está buscando la forma de ayudar a la entidad para enfrentar la crisis económica, mencionó el presidente del país en su visita a Zacatecas

“Nosotros no somos tapadera de nadie; no vamos a permitir la corrupción”, sostuvo respecto al tema de las denuncias por el uso ilícito de recursos para lanzar campañas políticas

Zacatecas, primer lugar en crecimiento de homicidios dolosos, destacaron autoridades de seguridad en la conferencia matutina

En su conferencia mañanera desde la 11 Zona Militar en Guadalupe, Zacatecas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que se está buscando la forma de ayudar a la entidad para enfrentar la crisis económica que atraviesa, viendo la posibilidad de la federalización de la nómina magisterial, así como con la continuidad de la entrega de apoyos de manera directa a la gente, pues aseguró que en la actualidad, de cada 10 hogares zacatecanos, en siete de ellos está llegando apoyo del Gobierno federal, algo que nunca había sucedido, además de que para este año se habla de una inversión autorizada de 6 mil 465 millones de pesos también destinada para el estado.

Esto, luego de que el mandatario estatal Alejandro Tello Cristerna le solicitara recursos etiquetados para solventar la nómina educativa y el impulso para la atracción de nuevas inversiones, ya que con la emergencia sanitaria se han perdido cerca de siete mil empleos.

“Mi administración apoya su política contra la corrupción. En Zacatecas, no se ha endeudado con un solo centavo y, si usted nos apoya, podremos salir adelante; los zacatecanos sabemos que el trabajo todo lo vence, le reitero mi respeto y mi voluntad de trabajo; Zacatecas es su casa”, dijo Tello en su bienvenida.

En este sentido, López Obrador tocó el tema también de las denuncias por el uso ilícito de recursos para lanzar campañas políticas como la de David Monreal Ávila o bien, las existentes contra el ex gobernador Miguel Alonso Reyes. “Nosotros no somos tapadera de nadie; no vamos a permitir la corrupción”.

Zacatecas, primer lugar en crecimiento de homicidios dolosos

De igual manera, en la conferencia de este jueves, se informó sobre el estado de la seguridad en la entidad, destacando que Zacatecas ocupa el primer lugar en crecimiento de homicidios dolosos al registrar de enero a junio de este año un incremento de 56.6 por ciento con respecto a 2019, según informó Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Por su parte, el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, dio a conocer el panorama de la seguridad, entre lo que destacó que Zacatecas ocupa los primeros lugares en los delitos de secuestro, con el segundo lugar; extorsiones en tercer lugar; trata de personas en quinto lugar, mientras que el narcomenudeo y feminicidios están en la posición 18 y 20, respectivamente.

Sin embargo, destacó que la extorsión, el narcomenudeo, el robo de vehículos, el secuestro, la trata de personas y el robo de transporte van a la baja. Empero, preocupa que los feminicidios y los homicidios dolosos vayan al alza.

De los municipios con mayor incidencia, es Fresnillo el que encabeza la lista con el mayor número de homicidios vinculados a la delincuencia organizada, con 266, seguido de Guadalupe, con 149, y de Zacatecas y Calera, con 102 cada uno.