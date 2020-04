Investigan a policías en Jalisco tras reclamo de Guillermo del Toro

Guillermo del Toro, director de cine, durante una conferencia de prensa en el paraninfo Enrique Díaz de León en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, el 29 de mayo de 2019. Foto Cuartoscuro

Guadalajara, Jal. Luego de que el cineasta Guillermo del Toro lanzó un reclamo al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, por el maltrato a un ciudadano por parte de policías municipales, debido a que no portaba cubrebocas, autoridades de Tala informaron que son investigados uniformados de esa localidad.

“Definición de brutalidad: Acción desmedida e irracional -sin humanidad-. Este es un ciudadano en medio de una pandemia. No es un criminal”, escribió Del Toro en su cuenta de Twitter, en la cual mencionó la cuenta del gobernador.

El video, grabado el domingo 26 de abril en el municipio de Tala, muestra a dos policías que forcejean con un hombre que se identifica como chofer de transporte de carga, debido a que no quiso utilizar cubrebocas.

“Sólo vine a comprar mi comida y ya me voy, no tenía cubrebocas y ya me lo dieron”, afirmó el ciudadano.

En respuesta, el elemento municipal reclamó: “Dices que andas en Tijuana, Veracruz y otros lugares y allá no hay eso. Ahora que te están grabando dices que no sabías”.

Personas alrededor solicitaron que no fuera detenido, pero finalmente el hombre fue trasladado ante el juzgado municipal, donde sólo recibió una amonestación y fue dejado en libertad.

El presidente municipal de Tala, Enrique Buenrostro, emitió un comunicado anoche, tras el señalamiento de Guillermo del Toro, donde aseguró que se lleva a cabo una investigación para aclarar los hechos.

“Lamentamos la inadecuada actuación de los elementos de seguridad (…) Reforzaremos la capacitación de los elementos de comisaría para no permitir que los derechos de la población sean vulnerados”, aseguró.

Desde el pasado 19 de abril, el gobierno de Jalisco decretó la obligatoriedad en las medidas sanitarias de aislamiento social y uso de cubrebocas, además facultó a los municipios para apercibir, multar o realizar detenciones administrativas de 36 horas por incumplir la instrucción.

La víspera, el gobierno de Jalisco informó que 165 personas habían sido detenidas por no acatar las medidas sanitarias y se realizaron 28 mil apercibimientos a quienes se reunieron en grupos o estaban en la calle sin cubrebocas.