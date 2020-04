Llama Tello a que en festividades religiosas de días Santos la gente participe desde su casa y redes sociales

El gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, en imagen de archivo

Me preocupa “que no se respete el aislamiento domiciliario; puede haber un salto no deseado» en cuanto a contagios de Covid-19, señaló el gobernador de Zacatecas



Se apoyará a algunos municipios con la fuerza policial para que conmine a que la sociedad no realice concentraciones

A través del programa Consultorio Radiofónico que durante la contingencia sanitaria el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión (Sizart) está transmitiendo de manera cotidiana, el gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, hizo un llamado a la sociedad zacatecana que en las festividades religiosas de estos días Santos participe desde su casa y por medio de redes sociales, a fin de evitar posibles contagios de Covid-19 que pongan en una situación difícil a la entidad.

“Nosotros estamos cuidando mucho el tema del estado que es nuestra obligación. Hemos estado hablando con varios alcaldes, tenemos casos sospechosos, lo tengo que decir. El sector salud está yendo a sacar muestras. Me preocupan las festividades religiosas, el que no se respete el aislamiento domiciliario, el quédate en casa, porque estamos en días importantes, puede haber un salto no deseado”, declaró el gobernador en el programa radiofónico.

Según precisó, algunos alcaldes le han comunicado que mucha gente sigue con la idea de realizar las fiestas religiosas pese a la contingencia, por lo que se apoyará a esos municipios con la fuerza policial para que conmine de la mejor manera a que no realicen concentraciones.