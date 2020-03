La Gualdra 423 / Río de Palabras

Ahí en esa caja encontrarás la respuesta… Se podía leer en la nota que dejaste sobre la mesa. Si necesitas alguna explicación solo revisa su contenido. Fui rápidamente a destapar la caja y para mi sorpresa estaba llena de arena, sí, de arena; solo arena de mar. Fue entonces cuando comprendí todo, la pista era muy clara. Querías que tu ausencia me la explicara un recuerdo, el recuerdo de aquellos días en la playa. Vino a mi memoria el olor del mar: esa mezcla de pescado, tierra mojada y sal que me impresionó tanto en mi primer encuentro. Luego las puestas del sol y el constante movimiento de las olas. Recordé la comida y la sensación de no acabar de saciar la sed que junto al mar sentía. Rememoré el calor y el sudor de mi cuerpo durante las noches, cuando pensaba: cómo es posible que, aunque ya se haya metido el sol, no pueda refrescarse el aire, no deje de sentirse pesado en mis pulmones. Todos los recuerdos me llevaron a buscar la canción, esa de la poeta que decide ponerle un final a su vida yendo a descansar en la inmensidad del océano. Las notas de la canción y sus versos me trajeron una vez más la respuesta. Te fuiste, te refugiaste en la playa y, a pesar de la certeza de tu partida sonreí, imaginándote arropada por las olas y sumergida en su infinito.