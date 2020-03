Alumnas de Derecho ventilan casos de presunto acoso cometido por profesores

Mediante “tendedero”, denunciaron a profesores ■ foto: andrés sánchez

Hicieron un altar con velas y listones en el lugar en que Nayeli Noemí fue asesinada en 2019

En camino al Día de la Mujer, la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ) ha tenido su parte de protestas femeninas, la primera en la Unidad Académica de Odontología, el martes, y ahora ve una vez más, en la Unidad Académica de Derecho, donde un grupo de alumnas se manifestó de forma pacífica, exponiendo a docentes de la institución.

El grupo de aproximadamente 100 muchachas que se organizó, lo hizo con el fin de denunciar el presunto acoso del que han sido víctimas por diversos profesores. Las quejas se plasmaron en hojas que en conjunto armaban un tendedero de casos de acoso contra sus personas.

También hicieron un altar con velas y listones en el lugar en que Nayeli Noemí fue asesinada el año pasado, y se está realizando una colecta —con el dinero que se gastaría durante el 9 de marzo, si las mujeres estuvieran activas— con el fin de donar los fondos a alguna asociación que vele por los derechos de las mujeres y el cáncer de mama.

Según una de las alumnas que participó en la organización, comentó que la actividad surgió entre charlas de salón, ya que es un tema recurrente en varias unidades académicas. Originalmente sólo participaría el grupo organizador, pero no estaban cerrados a que se unieran más personas, y de ahí la participación de tantas estudiantes. Otra razón para lo realizado fue demostrar que no sólo se notará la ausencia de las mujeres el 9, sino que se sienta y trascienda su presencia.

En algunas de las denuncias se lee “Álvaro García Hernández, me hiciste abortar porque no es tu pareja”; “J. Manuel Valadez en clases nos dijo cómo drogar a una chava, porque ‘si no es por las buenas es por las malas’”; “Ten, ponte mi chamarra en las piernas que de por sí ya ando caliente. ‘Prof. Miguel Jáquez Salazar (le encantan los chistes sobre violación) el día que llevé vestido”; “El maestro Manic le dijo a una compañera ‘te pongo 8 si me la chupas”.

Como respuesta, en el mismo tendedero, el profesor Efrén Alfonso García Botello, publicó la leyenda “Si alguna vez he agraviado a alguien, ofrezco una disculpa pública. Si consideran que ha sido más grave, hagan la denuncia al Ministerio Público y al Consejo de Unidad”, a lo que se contestó con otro mensaje “Su disculpa no me basta, Profesor ‘Botello’”.

Del mismo modo, existen denuncias previas en la Unidad Académica Preparatoria, Plantel XI, Tacoaleche, de la BUAZ, donde un docente presuntamente acosó varias alumnas; sin embargo, el profesor es pareja de la directora y no proceden las acusaciones.

Las acciones van desde cosificar a las alumnas, denigrarlas y, principalmente, obligarlas a llamarlo “papi”. Las alumnas, por temor a represalias, no querían hacer la situación pública, sin embargo, para lograr un impacto y consecuencias dirigidas al profesor se atrevieron a hablar de manera anónima.

Las declaraciones de abuso se han sido documentadas desde tiempo atrás; en abril de 2019, el secretario general de la Universidad afirmó que no se solaparía el acoso, sin embargo, como se reportó por este medio entonces, maestras consultadas en el ITZ confirmaron que casos de acoso son reales, y no existen protocolos para prevenir y tratarlos cuando suceden, sin mencionar que los directivos callan.

Profesores que han sido denunciados más de una vez conservan sus puestos, por lo que alumnas aseguran que “no sirve de nada” manifestarse públicamente; incluso, cuando se creó una cuenta en redes sociales para hacer denuncias anónimas, tuvo mayor respuesta que cualquiera de las iniciativas administrativas, y las autoridades hicieron que se bajara.