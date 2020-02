Si quieren enjuiciar a ex presidentes organicen consulta, dice AMLO

El presidente López Obrador hizo referencia a que la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por 144 mil millones de pesos en el último año de la administración de Peña Nieto. Foto La Jornada / archivo

La Paz, BCS. El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que en materia de lucha contra la corrupción su postura es mirar hacia adelante y no permitir ya la corrupción, por lo que sí se quiere enjuiciar a ex presidentes, que los ciudadanos se organicen para juntar las firmas para realizar una consulta. Si bien dijo que su postura es contraria a estos procedimientos, si los ciudadanos se pronuncian a favor, se procedería.

Al referirse al informe de la Auditoría Superior de la Federación en el que se reportaron irregularidades por 144 mil millones de pesos en el último año de la administración de Enrique Peña Nieto, dijo que » si no estamos persiguiendo a nadie y miren como están los conservadores como desquiciados».

De nueva cuenta el mandatario insistió en la inconveniencia de enjuiciar a ex presidentes, «he sido muy claro, no se va a llevar a cabo ninguna denuncia a los ex presidentes. Queremos ver hacia adelante, no lo espectacular, No la simulación..si los ciudadanos no están de acuerdo con mi postura y quieren que se enjuició a ex o residentes se organicen y recojan las firmas».

Descartó que esto implique complicidad, «porque nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie, sencillamente no llevar a cabo persecución. Pero , si de justicia, no sólo es castigar, es también prevenir, ya no haya corrupción.. Es lo que más nos importa. Miren mi pañuelo blanco a los conservadores. No soy Salinas, No soy Zedillo, No soy Fox, No soy Calderon, No soy Peña Nieto».

Sin embargo, en este contexto dijo que “Peña, como es de dominio público, permitió la corrupción”, sin embargo más adelante acotó: “queremos ver hacia adelante” refiriendo que si se quiere ir al fondo se tendrían que revisar todas las irregularidades desde Salinas cuando se vendieron empresas públicas y bancos.

Sin embargo, dijo que la Fiscalía General de l República es autónoma y se detecta que hay delitos involucrados en estas observaciones tiene libertad para actuar sin que haya una instrucción presidencial para actuar en determinada.

Incluso dijo que si en el expediente que se está llevando a cabo en el FGR con el ex director de Pemex y está involucrado el ex presidente Enrique Peña Nieto, ellos lo determinarán. Habría que ver si legalmente se puede proceder por las disposiciones constitucionales que había relacionados con los procesos legales que se podrían emprender contra ex mandatarios. Por ello convocó a los medios de comunicación a generar debate entre especialistas para ver si se puede o no se puede proceder para que ya no haya especulación.