‘Parásitos’ se corona y rompe hegemonías en Hollywood

"Si la Academia lo permite me gustaría cortar con una sierra el Óscar y compartirlo con los otros cuatro directores”, expresó el sudcoreano Bong Joon-ho al recibir el premio. Fotos Afp

Estoy tan lleno de gratitud en este momento y no me siento por encima de ninguno de mis compañeros nominados o de nadie en esta sala, porque compartimos el mismo amor, el amor por el cine y esta forma de expresión me ha dado la vida más extraordinaria, no sé qué sería de mí sin ella , manifestó el actor de 45 años, quien acaba de ganar el Globo de Oro por ese papel.

Toy Story 4 obtuvo el Óscar a la mejor película de animación, el tercero para la innovadora franquicia de Pixar.

La cinta del director Sam Mendes 1917 ganó mejor fotografía con el trabajo de Roger Deakins, quien derrotó al mexicano Rodrigo Prieto por su trabajo en El irlandés, largometraje dirigido por Martin Scorsese, así como a otro mexicano, Gastón Pavlovich, quien forma parte de la lista de productores del mismo filme.

Por su parte, el reconocimiento a mejor guion adaptado se lo llevó el cineasta Taika Waititi, por la cinta Jojo Rabbit.

Mujercitas, de Greta Gerwig, fue la ganadora en la categoría de mejor diseño de vestuario. Jacqueline Durran se impuso a la mexicana Mayes C. Rubeo, quien trabajó en Jojo Rabbit, del director Taika Waititi. El mejor diseño de producción fue para Había una vez en Hollywood.

Premian documental producido por los Obama

American factory, sobre una fábrica reabierta en Estados Unidos por un multimillonario chino y producida por Barack y Michelle Obama para Netflix, se llevó la estatuilla a mejor documental. Codirigida por Reichert y Steven Bognar, la película fue galardonada en el Festival de Cine de Sundance 2019.

El premio a la mejor banda sonora quedó en manos de Hildur Gudnadottir, por Joker. La mejor canción original fue I’m gonna. Love me again, de la cinta Rocketman, sobre la vida de Elton John, quien, por cierto, actuó en la gala. El mejor cortometraje animado fue Hair love. El mejor corto de acción The neighbors’ window. El mejor corto documental fue Learning to skateborad in a warzone (if you are a girl).

Mejores efectos especiales lo ganó 1917, acreedora también del premio en mezcla de sonido. La mejor edición y mejor edición de sonido fue para Ford vs Ferrari. Y el mejor maquillaje y peinado lo obtuvo Bombshell.

Celebramos a todas las mujeres que dirigieron filmes fenomenales : así arrancó la cantante Janelle Monáe la ceremonia de los premios, salpicada, una vez más, por la falta de diversidad entre sus nominados.

“Estoy muy orgullosa de estar aquí como un artista negra y queer contando historias. Feliz mes de la historia negra”, siguió la actriz y cantante.

Entre los presentadores de los Óscar estuvieron: Salma Hayek, Penélope Cruz, Tom Hanks, Maya Rudolph, Spike Lee, Julia Louis-Dreyfus, Chris Rock, Timothee Chalamet, Will Ferrell, Diane Keaton, Keanu Reeves y Kelly Marie Tran.

La ceremonia tiene lugar apenas unos días después de la muerte de Kirk Douglas, uno de los últimos sobrevivientes de la era dorada de Hollywood, y del basquetbolista Kobe Bryant, ganador de un Óscar en 2018 por el cortometraje Dear basketball, quienes fueron incluidos en el segmento In memoriam durante la gala.

Este año los Óscar llegan en medio de grandes ajustes en Hollywood. En una lucha por seguirle el ritmo a Netflix y Amazon, la mayoría de los grandes estudios se están preparando para lanzar, o ya han sacado, sus propios servicios de streaming, al igual que debutantes como Apple. Netflix llega a los Óscar con 24 nominaciones gracias a The Irishman (El irlandés), Marriage story (Historia de un matrimonio), The two popes (Los dos papas) y la ganadora a mejor documental, American factory.

‘Parasite’ es la primera película en lengua no inglesa premiada como mejor cinta en los 92 años de historia de los Premios de la Academia. La sátira de clases sociales de Bong Joon Ho se llevó, la noche del domingo, el primer premio, junto con los de mejor director, mejor cinta internacional y mejor guión. Infografía Graphic News