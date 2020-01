Renuncia de Medina Mora fue para defenderse ante investigaciones: AMLO

El presidente López Obrador durante su conferencia de prensa de esta mañana. Foto Notimex

Ciudad de México. El ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, adujo que su renuncia fue para atender temas legales ante las investigaciones vigentes a las que se le vinculan, indicó este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, al abordar diversos temas de la agenda nacional, anunció que presentará un informe sobre el seguimiento de la tragedia hace un año en Tlahuelilpan, Hidalgo. Además, indicó que los gobernadores que no acepten la implementación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) deberán explicar en sus estados por qué habrá cuotas de recuperación y cobrarán medicamentos.

Luego de que la oficina de presidencia de la República difundió la carta de renuncia de Medina Mora, el presidente López Obrador detalló que la Fiscalía “tiene abiertas dos averiguaciones en proceso sobre este asunto”, y aunque evitó precisar las causas penales, indicó que “ya estaba abierta una investigación en cuando a acusaciones de traslado de recursos, para no decirlo de otra manera, presuntamente. Creo que eso es lo que lleva a él a presentar la renuncia”.

Aceptó la renuncia, dijo, porque el ministro lo solicitó, pero recordó que es al Senado al que le correspondió la aceptación oficial.

En la conferencia en Palacio Nacional, adelantó que el viernes presentará un informe sobre el caso de Tlahuelilpan, Hidalgo, donde hace un año fallecieron 137 personas al explotar una toma clandestina.

Al recordar que el sábado se cumple un año de esta “tremenda desgracia”., dijo que, aunque se está avanzando en las acciones contra el robo de hidrocarburos, aún hay tomas clandestinas en Hidalgo, estado con mayor cantidad de tomas ilegales. “Ya no lo mismo de antes, pero sí tenemos todavía”.

Tras señalar que la comida que tuvo con los gobernadores del país fue para mantener un acercamiento, no se abordaron otros temas, el Jefe del Ejecutivo afirmó que los mandatarios que no se sumen al INSABI deberán explicar el por qué cobrarán cuotas de recuperación en el servicio de salud a las personas no aseguradas.

En algunos estados, dijo, por medio del IMSS Bienestar se podrá dar servicio gratuito, pero dicho sistema no opera en todas las entidades. Agregó que los conservadores tienen como pensamiento dominante que la salud y educación se tienen que pagar, pero insistió que no son privilegios, sino derechos.

Por su parte, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, se refirió a las indagatorias vinculadas al abuelo del menor que disparó contra una maestra y distintos alumnos en Torreón, lo que le ocasionó la muerte a la docente y a él. Aclaró que el gobierno de Coahuila solicitó información financiera respecto a los familiares del menor, mismos que están vinculados con posible lavado de dinero y defraudación, pero evitó pronunciarse a detalle para guardar el debido proceso.