Consumo de ‘cristal’ en Zacatecas pone en alerta a autoridades de salud

El consumo de ‘cristal’ ha generado un problema fuerte en el estado y a nivel nacional. En la imagen, un cargamento incautado por las autoridades ■ foto: la jornada

■ Zona de los Cañones, la que más preocupa por el momento: Iván Torres Cuevas

■ Por su densidad de población y comunicación, también hay atención en Guadalupe, Zacatecas, Fresnillo y Jerez por el consumo del estupefaciente

■ Señala el funcionario que se tiene que seguir trabajando en la prevención y la atención de las personas que cayeron en la adicción de esta potente droga

Una de las drogas que ha preocupado más, sobre todo el último año, a las autoridades de salud es la metanfetamina, popularmente conocida como ‘cristal’, que está generando un problema fuerte en el estado y a nivel nacional y que, a pesar de no haber registrado un paciente más en la última semana, la Unidad de Internamiento de la Secretaría de Salud ha registrado que de 11 pacientes que se tienen, 9 de ellos han ingresado por consumo de ‘cristal’, informó Iván Torres Cuevas, jefe del Departamento de Entornos Saludables y Adicciones de la dependencia.

El hecho de que no se haya registrado un nuevo reporte en la última semana aquí en Zacatecas, no quiere decir que no se consuma, advirtió el funcionario. Sin embargo la cifra mencionada provoca que la alerta se mantenga encendida porque el problema es de gran magnitud y se tiene que seguir trabajando en la prevención y la atención de las personas que cayeron en la adicción de esta potente droga.

Por tal motivo, Torres Cuevas dio a conocer que se trabaja también de la mano con la Red Zacatecana de Rehabilitación, quienes tienen centros a lo largo de todo el estado, porque están registrando también que el principal ingreso de sus pacientes es debido al uso del ‘cristal’ en primer lugar, seguido de la adicción al alcohol, por lo que también obliga esto a que se refuercen las medidas para atender el consumo de metanfetamina, pero sin descuidar la atención al resto de las drogas.

Los centros de rehabilitación, explicó, son conformados por una red de organizaciones sociales que tienen como fin ayudar a otras personas que cayeron en el consumo de sustancias, y que algunos o la mayoría, fueron consumidores ya rehabilitados desde hace mucho tiempo y que actualmente, incluso estén en un curso de certificación en consejería en adicciones, lo que es muy importante, destacó el especialista, porque quieren la profesionalización y mejorar los servicios para llegar a más gente y sobre todo hacerlo de la manera adecuada.

Finalmente, Torres Cuevas indicó que la zona de los Cañones sigue siendo la región que más preocupa por el momento, porque es donde se ha detectado mayor efervescencia del consumo de esta sustancia debido también a su colindancia con Jalisco y Aguascalientes, que son los estados que más están pegando a Zacatecas ya que éste es paso obligado al norte. Aunque también por cuestiones de densidad de población y comunicación, Guadalupe, Zacatecas, Fresnillo y Jerez también preocupan por el consumo.