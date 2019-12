60% de escuelas públicas del estado no tiene un programa interno de protección civil

Antonio Caldera Alaníz, director de Protección Civil del estado ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

■ Falta que autoridades escolares se acerquen con Protección Civil: Caldera

■ Señala que “en áreas donde hay tiros de mina lo empatamos con el Atlas Geológico que tenemos y lo hacemos de conocimiento de Seduzac y otras instancias para asegurar el área”

El 60 por ciento de las escuelas públicas del estado no tienen un programa interno de protección civil en el que se identifiquen los riesgos a los que están expuestos los estudiantes, maestros y trabajadores y se establezcan protocolos de actuación.

Esta cifra fue dada a conocer por el director de Protección Civil del estado, Antonio Caldera Alaníz, un día después de que en una escuela primaria de Fresnillo muriera un niño de 7 años al caerse sobre él una barda mientras se encontraba jugando en el patio del centro escolar.

HAY OTROS TIPOS DE RIESGO, COMO LOS ÁRBOLES, LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN, EXPLICA DIRECTOR DE PC

En este caso en particular el funcionario dijo que la revisión de si la escuela contaba o no con este documento de prevención de riesgos lo está llevando a cabo la unidad municipal de El Mineral pero expuso que, a nivel estatal, el 60 por ciento no lo tiene.

Sostuvo que lo que falta para que se elaboren estos programas en todas las instituciones públicas es que las propias autoridades escolares se acerquen con Protección Civil estatal o municipal para que puedan recibir orientación sobre cómo conformarlo, es decir, puntualizó que sólo falta voluntad de las direcciones de las escuelas.

Caldera Alaníz expuso que en los programas se identifican riesgos internos y externos. Por ejemplo, mencionó la ubicación de los tiros de mina que pueda haber dentro o en las inmediaciones de las escuelas como fue el caso de dos instituciones en la capital, en las que ya se intervino para garantizar la seguridad de quienes asisten a estos centros.

En este caso, explicó que “en áreas donde hay tiros de mina lo empatamos con el Atlas Geológico que tenemos y lo hacemos de conocimiento de la Secretaría de Educación y a otras instancias para asegurar el área”.

Refirió, como otros tipos de riesgo, los árboles, las vías de comunicación y la solventación de algunas medidas “mínimas” como el establecimiento de rutas de evacuación, colocación de señalética, el mantenimiento de las fachadas, entre otros.