Fiesta “fifí” de Saúl Monreal va en contra de los principios de la 4T: Arturo Azua

Luego de que trascendiera en redes sociales la fiesta privada del presidente municipal de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila, donde la polémica fue la contratación del cantante Manuel Turizo para amenizar el evento, varias fueron las manifestaciones en contra de la fiesta organizada por el edil.

Una de las opiniones más críticas en Facebook fue la emitida por el empresario Arturo Azua, quien a través de su perfil compartió algunas de las imágenes acompañadas de la publicación donde calificó la fiesta como “festejo fifí” y misma que no la tiene ni Obama, haciendo alusión al famoso dicho que aplicó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al referirse a actos de abuso y derroches.

En entrevista para La Jornada Zacatecas, el empresario opinó que el festejo representa una incongruencia del alcalde al hacer una fiesta que según las imágenes que circularon en redes sociales, su organización superó los 2 millones de pesos.

“Él está en su derecho de gastarse su dinero en lo que él quiera, pero es una contradicción porque se supone que estamos en una etapa nacional de austeridad donde no hay excesos, ni abusos, ni enriquecimientos ilícitos, donde lo mal visto era el derroche de dinero público y fiestas privadas”, dijo el entrevistado.

El empresario recalcó que escuchó declaraciones donde el artista Manuel Turizo por presentación hace un cobro de 40 mil dólares, lo que representa aproximadamente 800 mil pesos más los gastos por salón, comida y bebidas además de otros más representarían más de 2 millones de pesos, según las estimaciones de las personas que se dedican a hacer ese tipo de festejos.

“Esas fiestas no las tiene ni Obama dirían en Morena”, dijo el empresario y agregó que aquí es donde entra la opinión de conocer qué acciones realizarán tanto la Contraloría Municipal, la Auditoría Superior del Estado o incluso lanzó el llamado para que el diputado local, Omar Carrera Pérez, quien se ha tratado de denominar como el paladín de la transparencia investigue el origen de los recursos.

Resaltó que sería incongruente que un alcalde de cualquier municipio o expresión política que gana aproximadamente 100 mil pesos y después de un año de estar en funciones gana aproximadamente un millón 400 mil pesos y hace una fiesta de cerca de 2 millones de pesos; dijo desconocer si Monreal Ávila tiene otras actividades empresariales para lograr sustentar el gasto.

“No estaría de más que el presidente tratara de justificar los recursos para no tratar de resultar incongruente y que todo el buen trabajo que ha hecho se vea opacado por una fiesta que aunque sea un tema muy personal y muy familiar, no deja de ofender porque actualmente no sé cuántos personajes de la administración puedan hacer fiestas de 2 millones de pesos”, sugirió el empresario.

Lamentó que el festejo calificado como “fifí” en su máxima expresión ni siquiera se efectuara en el municipio porque la familia del presidente municipal no vive en El Mineral y por ello se efectuó en la ciudad de Zacatecas, donde desarrollan su actividad social y de educación porque consideró que Fresnillo sea indigno de recibir a tales celebridades que organizan fiestas de 2 millones de pesos.

Dentro del comparativo de gastos, trascendió que la carpa en la que se llevó a cabo la fiesta privada, su renta tiene un costo aproximado de 200 mil pesos que sumados con los 800 mil pesos que cobra el artista, sólo en esos dos conceptos ya se tiene el millón de pesos que es lo que el alcalde aproximadamente ha ganado desde que es responsable de la administración de El Mineral.

“Es muy su dinero y él sabrá en qué lo puede gastar, pero sí resalta, porque no concuerda que gaste un millón de pesos si es lo que tuvo de ingresos; en nada afectaría y en mucho abonaría la transparencia y es aquí donde se le pide solicitar transparencia al diputado Omar Carrera y porque eso lo legitimará incluso a Carrera con sus aspiraciones de ser presidente”, explicó.

Informó que no se trata de una guerra de los representantes del PRI contra los de Morena, sino de un asunto que genera gobernabilidad y además que el presidente municipal está haciendo un buen trabajo incluso lo comparó mejor evaluado que otros alcaldes priístas juntos, sería innecesario que se vea opacado su trabajo, sentenció.

Finalizó el empresario con hacer mención que ojalá se informara y transparentara el origen de los recursos que aunque son públicos, y que también el diputado local por Morena, porque cuando el tema es ajeno a su partido se convierte en asiduo perseguidor de la justicia y cuando pasa en su partido sólo con un “fuchi guácala” quiere resolver la situación.