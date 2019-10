“No me voy a pelear con el Gobierno Federal”, dice Tello sobre el Fondo Minero

El gobernador Alejandro Tello Cristerna ■ foto: la jornada zacatecas

■ Señala que buscará un diálogo con López Obrador para tratar de recuperar ese dinero de alguna otra partida

■ “La Federación me está dando vida artificial inyectándole recursos al magisterio. Por un lado se me van 700 millones, por otro lado le inyectan hasta este momento 700 millones”

■ “Voy a salir con un presupuesto 2020 a la baja, pero no quiero entrar en recortes de personal”

“No me voy a pelear con el Gobierno Federal”, aseguró el gobernador Alejandro Tello Cristerna tras la determinación del Senado de destinar a la Secretaría de Educación Pública el recurso del Fondo Minero, en lugar de a estados y municipios.

Dijo que, aunque sí buscará un diálogo con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para tratar de recuperar ese dinero de alguna otra partida, no emprenderá acciones de protesta o represalia contra “un gobierno que también está ayudando a Zacatecas”.

Y es que sostuvo que por el fondo se dejan de recibir 700 millones de pesos pero, por otro lado, se recibe esta cantidad para el gasto educativo; “yo no le haría un bien a Zacatecas confrontándome con la Federación porque esos 38 mil maestros están repartidos en los 58 municipios”.

En cuanto a las posturas vertidas por los senadores zacatecanos, sostuvo que “yo mismo viví esa situación en el pasado, como legislador muchas veces se hace el voto en bloque en este país” y agregó que “más que descalificar a quien hizo el voto en contra, agradezco de verdad y no tengo palabras para decirle a Geovanna Bañuelos y a Claudia Anaya gracias por su compromiso con Zacatecas”.

He tenido muchas horas para reflexionar al respecto. Era algo que se veía venir. En un sistema democrático como el que vive este país hay que entender que las decisiones las toman las mayorías. Yo no me voy a pelear con el Gobierno Federal por una sencilla razón. Por congruencia con Zacatecas.

Mal haría si perdiendo el Impuesto Minero yo encabezara o buscara tomar algún tipo de protesta o represalia con un gobierno que también está ayudando a Zacatecas. Porque por un lado se le quita el Impuesto Minero y nos duele mucho, lamento mucho las condiciones en las que se dio, pero por otro lado tengo que reconocer que el Gobierno Federal me está dando vida artificial inyectándole recursos al magisterio. Por un lado se me van 700 millones, por otro lado le inyectan hasta este momento 700 millones.

No voy y lo he platicado con los alcaldes, entiendo la desesperación, pero yo no le haría un bien a Zacatecas confrontándome con la federación porque esos 38 mil maestros están repartidos en los 58 municipios.

Voy a buscar dialogar con el presidente. Insistir por todas las vías que se compense con otra partida, que no se desproteja a Zacatecas, pero en este tema mi postura es conciliatoria y voy a buscar por todas las vías que se recupere. Si no por el Impuesto Minero obviamente cómo sí logremos recursos para Zacatecas.

El Impuesto Minero era una manera de hacer obra. Hay que entender el nuevo esquema que estamos viviendo. Quizá ya no nos competa hacer obra. La obra pública quizá la hagan el Gobierno Federal y la iniciativa privada.

Lamentablemente nos estamos convirtiendo en pagadores de nómina, pero yo buscaré con los escasos recursos, que voy a apretar mucho, que voy a buscar si todo sigue igual voy a salir con un presupuesto 2020 a la baja.

No quiero entrar en recortes de personal. Habrá quien me critique pero al final del día son familias, bocas que mantener. Me cuesta trabajo ese tema, aunque haya una burocracia abultada lo entiendo, pero es arrojar a las personas a la calle.

Se ve sencillo. Recorta mil gentes y a dónde las envías: a la migración, y en la migración a la desintegración familiar y de la desintegración familiar a la delincuencia.

Son decisiones difíciles. Espero lastimar lo menos posible a la base trabajadora.

Yo le pido a los sindicatos entiendan la difícil condición de que mantener el trabajo es un gran logro. No vamos a poder ir a incrementos, sí voy a tener que apretar mucho el gobierno, adolecer de muchos programas, puntualizó.

Pero Zacatecas sigue, México sigue. Hay que ver las cosas en positivo, así nos tocó vivir y hay que entenderlo. Ojala sea para bien y que los apoyos que el Gobierno Federal está dando a las personas le dé una nueva condición a este país.

Voy a revisar el 100 por ciento del esquema económico en el estado. Me tendrá que entender el Poder Judicial, Legislativo, órganos autónomos, que vamos a vivir una situación complicada pero si todos nos unimos la podemos sacar adelante. Igual los alcaldes, espero reunirme con ellos en próximas fechas tanto para ver sus cierres de año como lo que viene el año que entra.

“Al igual que yo van en un periodo de cierre, cierran en el 21, quizá no logren hacer lo que quieran pero también podemos hacer muchas otras cosas con inteligencia, creatividad y voluntad y yo la tengo”.

No va a haber infraestructura. Muchos programas tendrán que recortarse. Tendré que hacer una evaluación de cuáles han funcionado bien, los que estén funcionando medianamente adolecer de ellos, pero aquí sí el apretón no solamente es para el Ejecutivo. Aquí sí que todos parejos y solicitar el respaldo de los diputados, magistrados, órganos autónomos porque Zacatecas es solo uno, una sola bolsa y todos tenemos que entrarle parejo, expuso.