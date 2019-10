Fondo Minero, parte fundamental de nuestro presupuesto: Tello

El mandatario de Zacatecas participó en la 33 Convención Internacional de Minería en Acapulco, Guerrero ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

■ Zacatecas dejaría de percibir 700 mdp al año; incidiría en la generación de obra social

■ Empresas coinciden con el gobernador en que el Impuesto Minero debe aplicarse en los lugares donde operan los consorcios

ACAPULCO, GRO. El presupuesto de Zacatecas depende en mucho de las partidas presupuestales del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios Mineros, también llamado Fondo Minero, asentó el gobernador Alejandro Tello, se informó en un comunicado.

Al encabezar la 33 Convención Internacional de Minería Acapulco 2019, el mandatario de Zacatecas expuso que “el Fondo Minero es una parte fundamental de nuestro presupuesto; hemos dado la lucha y queremos que esos recursos se queden en los estados y municipios mineros, y que se repartan de forma justa”.

En presencia del gobernador de Guerrero, Héctor Antonio Astudillo Flores, así como de representantes de empresas provenientes de distintas partes del mundo, Alejandro Tello subrayó que, al desaparecer el Fondo Minero, se daría un gran golpe a las finanzas municipales y del estado.

Añadió que eso significa que se dejen recibir cerca de 700 millones de pesos anuales, lo que incidiría en detrimento de la generación de infraestructura social básica en las comunidades y municipios de Zacatecas.

“Es una partida muy importante, y hemos hecho la petición respetuosa al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que no se quite este recurso, y si la Federación lo quiere aplicar, que sea de manera justa, no generalizada, que sea de acuerdo con las condiciones y vocación de cada estado”, agregó.

Asimismo, como coordinador de la Comisión de Minería de la Comisión Nacional de Gobernadores (Conago), Alejandro Tello afirmó que su objetivo es impulsar el desarrollo de la industria extractiva bajo los criterios de sustentabilidad, responsabilidad y beneficio social en todos los estados mineros del país.

“Tenemos clara la ruta crítica a seguir para impulsar la industria minera y, al mismo tiempo, generar las condiciones necesarias para tener una producción dinámica, redituable, comprometida con el bienestar de la población y con el cuidado del medio ambiente”, mencionó.

Por su parte, representantes de los consorcios mineros del país coincidieron en que también les preocupa cómo se repartirá el Fondo Minero en los municipios, ya que su objetivo es desarrollar infraestructura y bienestar en sitios con actividad minera, y, al retirarse, la carga será doblemente mayor para ellos, porque, aparte, tendrán que seguir haciendo trabajo social en los lugares donde operan.

El gobernador Alejandro Tello reconoció la importancia que reviste la industria extractiva como generadora de empleos, por lo que urgió a lograr un adecuado equilibrio entre la responsabilidad ambiental, la inversión, la producción y el desarrollo económico, para que tanto las compañías mineras como los habitantes de las comunidades se vean beneficiados con la extracción de la riqueza del subsuelo.

“He sido muy respetuoso, puntual y claro con respecto a la pugna por la aplicación estatal del Impuesto Minero, que actualmente recauda la Federación; así como la correcta operación del Fondo Minero y del Impuesto de Remediación Ambiental, promovido por Zacatecas y avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, añadió Tello.

Reiteró que en la Conago se busca que el Fondo Minero se aproveche en infraestructura social y, en caso de que los diputados federales decidan destinarlo a educación, reiteró, “pediremos que esos recursos lleguen a Zacatecas”.

La 33 Convención Internacional de Minería se desarrolla del 22 al 25 de octubre, en Acapulco, Guerrero, y es organizada por la Asociación Nacional de Ingenieros en Minas, Metalurgistas y Geólogos de México AC; en ella convergen empresas, proveedores y actores que se desarrollan en torno a la actividad extractiva, quienes ofrecen cursos, actividades académicas y deportivas, además de concretar negocios y promocionar el potencial geológico minero de las entidades.

En esta edición se reúnen más de 500 empresas y 15 mil expertos vinculados a la industria minera nacional y de países, como Canadá, Estados Unidos, Chile, Perú, Colombia, Francia, China y Australia.