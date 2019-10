AMLO prohíbe a delegados federales entrometerse en asuntos partidistas

Aspecto de la reunión del Presidente con funcionarios federales ■ foto: la jornada zacatecas

■ “Ser de izquierda significa ser honestos, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”

■ Por ningún motivo se puede actuar de la misma manera en que lo hicieron gobiernos anteriores, advierte el presidente de México

■ Se pedirá la renuncia a quienes realicen cualquier práctica antidemocrática; “el fraude electoral, por iniciativa propia de este gobierno, ya está tipificado como delito grave”

■ Verónica Díaz calla ante escándalo de Servidores de la Nación que “reventaron” asambleas de Morena

Mediante un comunicado, el Gobierno de México encabezado por Andrés Manuel López Obrador, pidió a todos los servidores públicos de la Nación abstenerse por completo de actuar en asuntos partidistas y usar bienes, imágenes, programas sociales y cualquier otro recurso público que deben destinarse, sin distinción alguna, al beneficio exclusivo de los ciudadanos, pues el propósito fundamental de la Cuarta Transformación es hacer realidad una auténtica democracia.

El comunicado se da en la coyuntura de las elecciones distritales de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en toda la República en víspera de la renovación de las dirigencias, pues varias asambleas, en su caso las de Zacatecas, fueron “reventadas” por presuntos Servidores de la Nación al servicio de los hermanos Monreal, asegura una fracción de los locales, y cuyas versiones no ha desmentido la súper delegada en Zacatecas, Verónica Díaz, luego de varios intentos de este medio para localizarla.

“Como es sabido –dice el comunicado- nosotros llegamos al gobierno luego de un largo periodo de lucha que llevamos a cabo muchos mexicanos para derrotar, por la vía pacífica y electoral, al régimen autoritario y corrupto que predominaba en nuestro país”, por lo que por ningún motivo, especifica, se puede actuar de la misma manera en que lo hicieron gobiernos anteriores.

“No es congruente, moral ni legal mantener estas deleznables prácticas política. Nada de partido de estado” se asevera en el documento. Que además recuerda que en tiempos en los que se fue oposición, se enfrentaron y padecieron fraudes electorales cometidos desde el poder para favorecer a candidatos y partidos.

“Ser de izquierda significa ser honestos, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, señala el documento que concluye que aunque sabiendo que los servidores públicos son “mujeres y hombres con convicciones”, deben saber que se pedirá la renuncia al cargo a quienes lleven a cabo cualquier práctica antidemocrática, pues deben recordar, también, que el fraude electoral, por iniciativa propia de este gobierno, ya está tipificado como delito grave, por lo que se espera que todos actúen con dignidad y rectitud, finaliza el documento firmado por Andrés Manuel López Obrador.