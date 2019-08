El Cordón umbilical retiniano [en el ex templo de San Agustín]

Alejandro Nava. B.B.K., 1994. Óleo sobre tela, 106 x 104 cm.

… si la vanguardia imita los procesos del arte, el kitsch imita sus efectos.

Obviamente, todo kitsch es academicista; y a la inversa, todo academicismo es kitsch.

Clement Greenberg, “Vanguardia y kitsch”, 1939

Si en algo tenía razón Clement Greenberg es que en la medida en que el arte se apartaba de sus convenciones clásicas, se volvía opaco no sólo para las masas, sino también para las élites. Por otra parte, el padre del arte conceptual, Marcel Duchamp, argumentaba que la pintura se supeditaba a la estética de la sensibilidad de la retina, y que por lo tanto no tenía otra interpretación más que la del dato sensible. El título de esta exposición, articulada a partir de una revisión de la Colección ESPAC, busca reformular el término “retiniano” con el que el artista dadaísta denostara a la pintura moderna, al tiempo que la supuesta oposición entre pintura y arte conceptual se vuelve obsoleta. A pesar de que la denuncia sobre “el elitismo” del arte contemporáneo sigue manifestándose, sobre todo entre aquéllos que defienden el academicismo pictórico, es decir, que apelan al canon realista del efecto mimético, la pintura sigue incursionando en la reflexión sobre sus propias condiciones y, en ese sentido, aporta al arte contemporáneo en general.

Desde hace tiempo hemos visto superada la discrepancia entre conceptualistas y pintores. En todo caso, este dilema se refiere a cierto tipo de pintura, la academicista y lejana de las narrativas vanguardistas, que insiste en rendirle pleitesía al genio artístico. Hoy podemos constatar cómo la pintura contemporánea echa mano de los efectos ópticos y la sensualidad háptica, de los geometrismos, del monocromo, del realismo y del trampantojo, del documento fotográfico e, incluso, de los academicismos. Cabe aclarar que antes que plantear un marco historiográfico, este programa estructurado en tres núcleos temáticos, Concretismo lírico, Pictoconstrucciones, y Ontologías pictóricas. Inicios de la Colección ESPAC, tiene el propósito de abrir múltiples narrativas para así viabilizar la revisión de diversas estéticas pictóricas en tanto repertorios del arte contemporáneo.

