Hoy AMLO visita por segunda ocasión Zacatecas como presidente de la República

Andrés Manuel López Obrador ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

■ Realizará la entrega de diversos apoyos sociales en el municipio de Pinos

Por segunda ocasión como presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador estará este viernes en Zacatecas. La finalidad del evento que se realizará en el municipio de Pinos será la entrega de diversos apoyos.

Esta semana, la delegada en el estado de Programas para el Desarrollo del Gobierno Federal, Verónica Díaz Robles, informó que durante las próximas tres semanas se estará llevando a cabo un operativo nacional para dispersar las recursos, en el que se instalarán mesas de atención en todo el territorio estatal con el objetivo de que los beneficiarios puedan acudir a cobrar sus becas y ayudas.

Por ello, según se informó a través de la coordinación de comunicación social de la delegación de Programas para el Desarrollo en el estado, el presidente López Obrador llegará a Zacatecas para supervisar la aplicación de los programas prioritarios, entre los que se encuentran las becas para estudiantes y personas con discapacidad, así como las pensiones para los adultos mayores.

Díaz Robles informó que el número de beneficiarios con estas acciones ha variado respecto al padrón que se tenía en la pasada administración federal pues con los recorridos que se realizaron desde el mes de octubre del año pasado por parte de los Servidores de la Nación se buscó depurar el listado.

En las visitas domiciliarias, recordó, se advirtió que “mucha gente se dio de baja, ya no existía, ya no vivía en el domicilio y la cantidad que en la administración pasada se manejaba de beneficiarios no coincide en nada con la que nosotros hoy estamos dispersando porque es justamente lo que fuimos a validar”.

Expuso que la meta que les marcaron desde las oficinas centrales en la Ciudad de México fue la de visitar 370 mil domicilios en todo el estado; no obstante, precisó que a la fecha se han registrado 423 mil visitas.

La delegada agregó, en este sentido, que “nos falta todavía porque hay ocasiones en las que no se encuentran en el domicilio y hay que regresar a buscarlos y hay que dejarles un aviso, dos avisos, tres avisos, a veces hasta cuatro avisos y volvemos a recorrer el territorio”.

Para la atención de las personas que reciben los apoyos de los programas prioritarios del Gobierno Federal, cuya aplicación supervisará este viernes López Obrador, Díaz Robles refirió que serán las dependencias federales que tienen presencia en todos los municipios las que fungirán como “lugares de acceso donde el beneficiario pueda acudir” a solicitar información o incluso a pedir que se le cense para poder obtener las ayudas.

En la primera ocasión que López Obrador visitó Zacatecas como presidente de la República se puso en marcha el esquema de precios de garantía para los productos agrícolas que, en el caso de la entidad, se centró principalmente en el frijol y la puesta en operación de los centros de acopio del organismo de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).