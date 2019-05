En noviembre revisarán corporaciones para que agentes tengan como mínimo la preparatoria

Aspecto de la firma de convenio de la SSP con UAZ y Seduzac para que agentes concluyan su bachillerato ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

■ 30% de los policías estatales, penitenciarios y vialidad no tienen los estudios de este nivel

■ Todos los que están en esta situación ya se encuentran, por lo menos, cursando alguna modalidad que se habilitó mediante convenios con la UAZ y Seduzac

En el mes de noviembre de este año el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) realizará una revisión para verificar que todos los elementos policiacos de las distintas corporaciones del estado tengan como mínimo el nivel de estudios de preparatoria, requisito obligatorio para permanecer dentro de una institución de seguridad pública.

En la entidad, el 30 por ciento de los integrantes de las policías estatal, penitenciaria y de seguridad vial no cuentan con estudios de este nivel.

No obstante, el secretario de Seguridad Pública, Ismael Camberos Hernández, aseguró que todos los que están en esta situación ya se encuentran, por lo menos, cursando estos estudios en alguna de las modalidades que se habilitó para ellos a través de convenios con otras instancias como la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y la Secretaría de Educación del estado (Seduzac).

“Ahorita ya están cursándola, algunos ya terminaron porque también tenemos otros que la han cursado en la modalidad abierta, se les dan asesorías en la secretaría y algunos han estado terminando”, expuso.

El funcionario confió en que, aunque no hayan terminado los cursos y para el mes de noviembre aún estos agentes no tengan el certificado de Preparatoria, sea suficiente estar cursando este grado educativo para poder continuar dentro de las corporaciones y no tengan que ser despedidos.

Este requisito de la nivelación académica, que fue un acuerdo tomado a nivel nacional y cuya revisión encabeza el SESNSP, servirá para obtener el Certificado Único Policial. Éste documento, refirió el secretario, será necesario a partir de ahora para formar parte de las instituciones de seguridad del Estado.

Concluyó que “es el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública el que nos impone estos estándares, ellos van a hacer la revisión y esperemos que con estarla cursando sea suficiente para que ellos puedan darnos una prórroga para el Certificado Único Policial”.