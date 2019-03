Propondrá Morena revocar permisos de calificadoras sin rigor

El senador y vocero de Morena, Salomón Jara, señaló instancias como Standard & Poor’s que no tienen “vergüenza ni calidad moral”. Foto Cuartoscuro / Archivo

Ciudad de México. El grupo parlamentario de Morena en el Senado presentará este jueves una iniciativa para revocar los permisos de operación de calificadoras que no se apeguen a los principios de independencia, objetividad y rigurosidad, o cuando “atenten deliberadamente contra la estabilidad financiera de una empresa o sector determinado”, informó el senador Salomón Jara.

Vocero de la bancada de Morena en el Senado, precisó que se propone reforzar la facultad de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a fin de que revoque los permisos de operación de calificadoras, como como Standard & Poor’s que, no tienen “vergüenza ni calidad moral” para descalificar los programas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No es correcto lo que están haciendo, efectivamente quieren presionar, chantajear”, a un gobierno que recién inició y que se ha empeñado en combatir la corrupción, que “no quiere que se siga con esta política de la entrega de los recursos públicos a privados, a amigos, solamente la economía de cuates, eso no puede ser posible. No puede haber una calificadora que descalifique, esta no es una calificadora, es descalificadora”.

El senador Jara resaltó que la reciente calificación a la baja emitida por Standard and Poor’s de la perspectiva de Pemex e instituciones financieras, pierde credibilidad ante el crecimiento de la confianza del consumidor, que ha alcanzado un máximo histórico, y la apreciación del peso frente al dólar en cinco centavos, “datos que tienen su origen en la confianza en las decisiones que el Presidente Andrés Manuel López Obrador está tomando en materia económica, un logro muy importante cuando apenas van 100 de gobierno”

Recordó que en la Unión Europea y Estados Unidos el fortalecimiento de la regulación de las agencias calificadoras fue un tema prioritario en la Unión Europea y en Estados Unidos, luego de la severa crisis mundial de 2008 que, se acusó, tuvo su origen en el actuar de agencias como Standard and Poor’s y Moody’s. Insistió en que España y Francia regularon la actuación de las calificadoras.

El legislador recordó que en 2011 el Premio Nóbel de Economía, Paul Krugman advirtió que Standard and Poor’s dio una buena calificación a Lehman Brother, el mismo mes en que colapsó y provocó el pánico mundial

“Y en México llegamos tarde porque el capitalismo de cuates y la colusión entre el poder político y el poder económico, permitió que muchas personas y empresas se beneficiaran del despojo y el desmantelamiento de la industria nacional”, indicó.

La iniciativa establece que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tenga la facultad y la obligación de decretar la revocación de la autorización para organizarse y operar como institución calificadora, en un supuesto adicional a los dos ya existentes. Este se activa cuando estas instituciones presenten evaluaciones o calificaciones que no se apeguen a los principios de independencia, objetividad, rigurosidad, autenticidad, veracidad, integridad y transparencia; o atenten de manera deliberada contra la estabilidad financiera de los mercados o contra alguna empresa o sector determinado.

El senador de Morena recalcó que la iniciativa no pretende echar del país a las calificadoras. El reto “es garantizar que la operación de estas agencias calificadoras sea evaluada y que sus análisis y calificaciones se apeguen a criterios y principios que garanticen su objetividad y veracidad, en aras de que puedan realmente cumplir con su objetivo de ayudar a monitorear y alertar sobre el funcionamiento de nuestra economía”