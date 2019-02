“Como politólogo”, AMLO sugiere a EU revisar sus periodos de gobierno

El presidente López Obrador se refirió a las declaraciones y mensajes enviados por Twitter del presidente de EU, Donald Trump.

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó, “como ciudadano, como politólogo”, que Estados Unidos y otros países revisen la duración de sus periodos de gobierno.

En respuesta a la postura expresada hoy por Donald Trump sobre la migración hacia Estados Unidos, el Presidente resaltó que ésta se inscribe en el contexto electoral de ese país.

Y abundó: “Política es tiempo. Considero que un periodo de cuatro años, aunque se permita una releción, no es lo mejor, porque se gana en el primer periodo y, como viene pronto la releción, no hay estabilidad suficiente, no deja de mezclarse la política, los asuntos públicos, la administración de los asuntos públicos con lo electoral”.

López Obrador planteó, “de manera respetuosa”, que el contexto de las declaraciones de Trump se da precisamente en el proceso electoral estadunidense.

“Voy a decir algo de manera muy fraterna, muy respetuosa, porque se trata de otra nación y no debemos meternos en asuntos internos de otros pueblos, pero -no como presidente de México, sino como ciudadano y politólogo-, se debe revisar no sólo en Estados Unidos, en otros países,la duración de los periodos de gobierno”.

Dijo que en el caso de México, se pasó de los periodos de cuatro años a los de seis, sin relección del Presidente.

“Y esto nos permite más estabilidad y soy partidario del Sufragio efectivo, no relección. Escucho en estos tiempos que se habla desde el gobierno que los republicanos y los demócratas tienen posturas encontradas, cuando se supone que el gobierno representa a todos, que una cosa son los partidos y otra el gobierno.

Sin embargo, expresó que si, por razones electorales, se quiere involucrar a México” desde ahora lo anticipo: no vamos a responder ningún cuestionamiento que se dé en el marco de la política interna con fines electorales en Estados Unidos o en cualquier otro país”.

Por otra parte, refrendó su postura sobre Venezuela, de no intervención y autodeterminación de los pueblos, como lo define el artículo 89 de la Constitución.

“No podemos desconocer o reconocer a un gobierno de otro país. Hay que buscar que se respeten los derechos humanos, una solución pacífica, sin violencia”, dijo.

Sostuvo que ya pasó el tiempo en que, desde el extranjero, se imponían o quitaban presidentes “al antojo de las hegemonías”.

En México, dijo, el conservadurismo buscó a Antonio López de Santa Anna para que regresara a la Presidencia cuando ya había entregado más de la mitad del territorio nacional, y diez años más tarde “fueron a buscar a un príncipe y nos invadieron. Los conservadores. No les parecen ciertas cosas, porque tienen una manera de pensar, es una mentalidad que respeto, pero no comparto”.