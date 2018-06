Siete pistas para hallar vacas

Lariza Cárdenas. Siete

1

TENGO DISLEXIA

Confundo vacas con cebras.

2

POEMA DE AMOR, LOCURA Y LECHE

La tristura es niebla en corazón (sin almíbar),

dijo la niña que me gusta

en la clase de español.

Quisiera decirle que no esté triste,

que tengo una bolsa con mis dientes

y aunque no son de leche

por la noche mugen.

Ay, el amor, el amor.

El amor es un becerro que no se deja montar.

3

VACA

Espinilla tetrapak con leche.

4

ABCEDARIO PORTÁTIL

Alfajor. Betún. Calostro.

Deslactosado. Establo. Fécula.

Granja. Heno. Incisivo.

Jocoque. Kéfir. Lengüetazo.

Mantequilla. Natilla. Ñoqui.

Ordeñar. Pasteurización.

Quesadilla. Requesón. Suero.

Ternera. Ubre. Vacaray.

Western. Xilote. Yogurt.

Zacate.

5

Viento vacuno volando/viendo visibles veleros.

(Todo iba bien): vértigo verduzco:

vómito con las verduras de mamá.

6

EL LEÓN NO ES COMO LO PINTAN

Mi papá cree que la leche ya no es leche.

¿Las vacas ya no son vacas?

Leo la información nutrimental

de un litro de leche envasada:

sólidos de leche

grasa vegetal

mono y diglicéridos

goma guar

lecitina de soya

hierro

vitamina B5 (ácido pantoténico)

vitamina B2 (riboflavina)

vitamina B1 (tiamina)

vitamina A (µg equivalentes de retinol)

y vitamina D.

¿Y la leche?

Niñas y niños necesitamos

leche verdadera

y no un producto lácteo mejorado

con grasa vegetal.

Necesitamos espinillas en la cara

y lodo viscoso alrededor de los zapatos.

¡Es injusto que nos quieran tomar el pelo!

7

Tierna tan eterna la ternera.

* Michoacán.