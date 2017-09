Desde niño Manuel Denna recreó mundos internos utópicos y terriblemente reales

■ Nacido en Zacatecas en 1961, comenzó a hacer sus propios comics desde la secundaria

■ El artista multidisciplinario se dedica al grabado, dibujo, escultura, arte objeto, entre otros

Manuel Denna Salazar nació en la capital de Zacatecas en 1961 y desde niño recreó mundos internos para vivir más hacia adentro que en el exterior; mundos que luego sabría, son utopías o visiones post apocalípticas, mundos fantásticos y a la vez terriblemente reales, crudamente ciertos y ácidos.

Su boleto de membresía, de pertenecía a su barrio originario, cuyos territorios se ubican en la calle del Deseo en el Centro Histórico de la ciudad, fueron justo su habilidad para el dibujo, en aquel entonces propuesto como historietas.

Estaba en la secundaria y hacía La Pandilla y El O, este último por un perro nombrado El Oso, y cuyo nombre recortó.

Aún se encuentra gente que conserva ejemplares de aquellos comics que iluminaba a mano haciéndolos únicos; la tecnología de las fotocopias le daría más tarde la oportunidad de la reproducción.

“-¿Fue su forma de obtener un sitio en su comunidad, el comic?

-Sí. El comic…todavía ahí están hasta la fecha, son satíricos medios de humor negro, los últimos que estoy haciendo y son muy zacatecanos. Pongo a gente conocida.

-¿Y no causa problemas en una comunidad que viene siendo muy pequeña?

-No, al contrario…’oye pónme en tu comic –le piden”.

En las historietas también le echa “carrilla” así al estilo muy zacatecano “al gobierno”.

Dice de ellos, de “los funcionarios”, de los “gobernantes”, que no saben lo que andan haciendo y los mueve sólo el obtener recursos, “no están convencidos de lo que se debe hacer”.

Los critica porque son incultos y acota, “conozco muchos, es gente que nada más porque trae un traje…no tienen capacidad pero ganan mucho dinero, y nosotros se los pagamos”.

Denna es además de un artista visual que ha ejercido su derecho a la creación mediante el dibujo, el grabado, la pintura en sus diferentes técnicas, la escultura, el arte objeto, portadas de libros y discos, y la intervención, un personaje de Zacatecas, para lo cual debe serse peculiar…único, y en su caso, totalmente pedestre.

“Soy artista multidisciplinario tengo ya más de 40 años trabajando en las artes visuales, me gusta mucho lo que es el rock progresivo y me baso en eso. Desde niño leía cómics”.

La tía que lo crio tenía un puesto de compra venta de comics usados entre los taburetes ubicados entonces en cercanías de lo que ahora es la Casa Municipal de Cultura, “y tengo recuerdos copiando los dibujitos” a los cuatro años.

A los 11, en 1972, se integró a clases de artes plásticas en el IMSS. Y a partir de 1981 empezó sus recorridos como tallerista en Guanajuato, Guadalajara y la Ciudad de México, donde se fue consolidando una formación más profesional.

“-¿En qué momento de este trayecto se asume como un creador?”

En 1985. Antes, en el 81 empezó a conocer de manera autodidacta en libros las diferentes corrientes artísticas y a emularlas.

“No tenía un estilo, no tenía nada”. En el 85 ya en la Facultad de Contaduría y Administración de la UAZ se dio cuenta que hacer estados financieros “no era para mí… dije, esto no es lo mío, me voy a dedicar de lleno al arte”.

Estaba aburrido. También en los 80 se convirtió en prófugo de la burocracia en la que tuvo un intento de incorporarse con un saldo que generó folders de oficina tapizados con personajes creados a partir de funcionarios.

Clemente Carrillo Mendívil, amigo y corredor de arte y antigüedad interviene para recordar esa época.

Denna se ubica en el surrealismo, “sí en un sentido el arte fantástico pertenece de cierta manera al surrealismo, al subconsciente”, muchas de sus obras vienen de los sueños, “y las tengo que plasmar”.

En su quehacer también ha ofrecido talleres y exposiciones, ambas actividades de las que se ha ido replegando, la primera porque no le dejaba tiempo para sí mismo, la segunda porque actualmente casi todas las obras que realiza son por encargo.

Recupera de estas experiencias el que los jóvenes y niños en alguna ocasión han sido sus pupilos, ha dejado una semilla. Y que ahora las redes sociales le permiten evitarse gestionar o competir por los espacios para exponer, convirtiéndose Facebook en una gran galería desde donde vende sus piezas, incluso a otras partes del mundo.

La obra de Manuel Denna viaja “sola” principalmente a Europa, los Estados Unidos y Sudamérica.

De su otra vocación, de su otra forma de darle sentido y contenido a su vida, la música, comenta que su colección de cd suma unos tres mil, y que cuando llegó esta tecnología desechó los 500 acetatos de rock, y concretamente rock progresivo, que conservaba.

Muchos pueden recordarlo vendiendo música en “La Fayuca”, ese mercado ya tradicional de la capital de Zacatecas.