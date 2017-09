Ofrecerá AMEJ sesión informativa respecto a becas ofrecidas en Japón

La sesión se realizará en el auditorio de la Benmac este lunes a las 16 horas n foto: La Jornada Zacatecas

Entre la oferta académica hay licenciaturas y posgrados

La Asociación Mexicana de Exbecarios del Japón (AMEJ) ofrecerá este lunes, en la Benemérita Escuela Normal Manuel Ávila Camacho, una sesión informativa respecto a las becas que ofrece el gobierno de ese país, a través de su Embajada en México, para cursar programas de licenciatura y posgrado.

La sesión informativa estará a cargo de Fabián Bautista, coordinador regional del AMEJ, la cual se llevará a cabo en el auditorio de la Benmac a partir de las 16 horas, evento que será abierto para el público en general.

La sesión informativa consistirá en la orientación de becas que ofrece el Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología del Japón y el programa MEXT (Monbukagakusho), a través de la Embajada, para ciudadanos mexicanos que deseen estudiar en instituciones de educación superior de ese país.

Entre la oferta académica que ofrece Japón, está la Escuela de Formación Especializada, Colegio Tecnológico, Licenciatura, Posgrado, Perfeccionamiento del Idioma Japonés, entre otros.

También se ofrecen programas para maestros de Preescolar, Primaria y Secundaria en servicio activo y personal docente de las Escuelas Normales para aquellos que deseen especializarse en alguna área pedagógica para su desarrollo profesional.

La beca consiste en transportación aérea viaje redondo (ida y vuelta), cuota de inscripción de la universidad y la colegiatura y un estipendio mensual para el pago de alojamiento, transportes, libros, etc., durante la estancia como estudiante.

De acuerdo a información de la AMEJ, acudir a la sesión informativa es importante porque no habrá asesorías fuera de las pláticas sobre la información de la convocatoria, el llenado de la solicitud ni revisión de formularios. Además, no se considerarán los expedientes de las personas que no entreguen la solicitud llena correctamente, o los documentos completos.

La duración de la beca es variable dependiendo el programa de interés, por ejemplo, de nivel licenciatura es de cinco años, de posgrado es de dos años con opción de prórroga, y para maestros en activo es de un año y medio del cual seis meses se destinan al aprendizaje del idioma japonés.