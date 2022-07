A un mes del aumento al pasaje en el transporte público, no hay mejoras en el servicio: usuarios

Por: CLAUDIA BELMONTES •

A un mes del incremento de un peso en el costo del pasaje en el transporte público, la ciudadanía afirma que no hay mejoras, ni avance en este servicio, además, ya no se respeta la cantidad de pasajeros que los conductores deben subir a los camiones para respetar la sana distancia.

Nallely López, usuaria de la ruta 17, señaló que el incremento no ha servido de nada, ya que aparte de caro, el servicio que se brinda es malo por parte de algunos choferes. Consideró que las unidades no están en condiciones favorables para los pasajeros, » el aumento del pasaje debería venir a la par con la mejora de las unidades, así sólo ganan ellos y los pasajeros siguen perdiendo».

Por su parte, Sonia Hernández, usuaria de la ruta 14 y de los autobuses que van a algunos municipios, como Fresnillo, aseveró que las unidades están en mal estado, viejas, sucias y la atención es desagradable, «brindan pésimo servicio». Además, siempre traen la música a volúmenes muy altos y van jugando carreras por ganar el pasaje a otros conductores, lo que ocasiona que los horarios de pasada de cada camión se modifiquen o tardan mucho en pasar.

Pedro Ríos comentó que los conductores son prepotentes, se enojan con los pasajeros que reclaman el cambio completo y manejan de manera muy descuidada, brincándose topes y baches.

Finalmente, Alma Morales, clienta de la ruta de Transportes de Guadalupe, comentó que es entendible el incremento en el costo del transporte público porque todos los precios de los insumos se han incrementado, sin embargo, se tiene que ver por el beneficio y la plusvalía que se le da a la ciudadanía al hacer uso de este servicio, «el servicio que brindan es muy malo. Deberían de capacitar al personal en el trato a la población y en inclusión. También, que verdaderamente revisen que los conductores respeten las reglas del transporte y los requisitos para conducir».