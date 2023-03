Aseguran en Villanueva más 3 mil dosis de probable mariguana, con un peso de 98 kilos

Por: La Jornada Zacatecas •

Villanueva, Zac. Tras realizar trabajos de inteligencia, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el grupo de Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas, de la Policía Estatal Preventiva (FRIZ), en coordinación con el Ejército mexicano y Guardia Nacional, aseguraron más de 3 mil dosis de probable mariguana que arrojaron un peso aproximado de 98 kilogramos del enervante.

Asimismo, fueron detenidas seis personas, dos mujeres y cuatro hombres, cinco originarios de Jalisco y un zacatecano.

También se aseguraron dos armas de fuego, una larga y una corta, cargadores, centenares de cartuchos y cuatro vehículos, que corresponden a una camioneta tipo pick up Ram; una camioneta pick up Honda; una Sub Explorer, y un Sub Cherokee.

Una vez realizadas las actuaciones policiales respectivas, los indiciados, la probable droga, los vehículos y el armamento fueron puestos a disposición de la autoridad competente, para llevar a cabo las diligencias que establece la ley.

Con acciones como la descrita, las fuerzas de seguridad hacen de manifiesto el compromiso de mantener un trabajo coordinado y acciones permanentes que permitan avanzar en la pacificación de Zacatecas.