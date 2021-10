Reconoce OPS “estrategia moderna” de México frente a pandemia de Covid-19

Durante la pandemia, dijo los hospitales demostraron que tienen un límite y los sistemas de salud, que se basan sólo en los hospitales, también tienen un límite. Hizo notar que en México hay más de 500 mil muertos en México, directa o indirectamente causados por Covid-19.

“La Secretaria de Salud publica desde mayo de 2020 el boletín de exceso de mortalidad que nos habla no sólo de los muertos por Covid, si no de aquellos que fallecieron porque tuvieron un dolor en el corazón y no se atrevieron a buscar servicios de salud por miedo a contagiarse, fallecieron de un infarto”.

En ese contexto, el representante de la OPS reconoció que México, a través del Consejo Nacional de Salud impulsó en 2020 una estrategia diferente y moderna basada en la atención, prevención y mitigación del Covid-19, con un enfoque de atención primaria de la salud. El enfoque de atención primaria , recalcó, busca “identificar los casos de Covid-19 en la comunidad, referir aquellos que tienen signos de alarma y enviarlos a los hospitales especializados antes de que se deterioren.

“La letalidad y la mortalidad se ganan en la comunidad y no en los hospitales”, enfatizó, durante esa firma de convenio con el Senado, signados por la presidenta de esa cámara, Olga Sánchez Cordero y el presidente de la Comisión de la Salud, Américo Villarreal.