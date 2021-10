“No tengo ningún preferido” para relevarme, insiste AMLO

Ciudad de México. A tres años del relevo en la Presidencia, “no tengo ningún preferido, ninguna preferida en términos de pluralidad y de género. Quien lo va a decidir en su momento, es el ciudadano; se hace una encuesta, dos, tres encuestas y se resuelve el problema.”

Así respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador, ante el cuestionamiento de sí Claudia Sheinbaum, es su candidata presidencial por Morena:

“No en este caso, sino tiempo atrás, yo siempre he respetado la voluntad de la gente, los deseos de la gente, nunca he actuado de manera antidemocrática. Se pueden hacer encuestas para elegir a los candidatos, está en los estatutos de Morena.”

En su respuesta incluyó que también, una solución para elegir candidatos es la “insaculación para los (candidatos) plurinominales:

Se resolvió el problema, se inscriben, se hace insaculación, pero se conoce más cómo sorteo. Eso es lo mejor.”

Así recordó que en 2006 me dijo un campesino, “ganastes pero no salistes”. Y esa anécdota añadió que en 2011 cuando Marcelo Ebrard estaba como jefe de gobierno de la Ciudad de México, y hubo encuesta para elegir al candidato presidencial del PRD, le ganó con poco margen, y dejó ver que le “tengo que reconocer que gane la encuesta y el aceptó el resultado, cosa que no es fácil.”

Así, reprocho lo “que dicen los profesionales de la política, cómo un maestro indígena, un albañil, van a ser diputados; para ser diputado se requiere tener honestidad y tener vergüenza. Cuando aplicamos ese método salió lo mejor” de Morena en la Cámara de Diputados y “ninguno traicionó no votaron el gasolinazos, los presupuestos”, adujo.

Y así extendió su recomendación a todo el sistema institucional de partidos. “Yo creo no sólo para Morena, que no haya imposición, que para eso están la encuestas: que es una encuesta, van casa por casa y ahí se ve quien es más conocido, porque no se puede haber una lección sin ser conocido. Y viene la segunda pregunta: qué opinión tienes, ¿es honesto?, ¿Te gustaría que fuera el candidato a diputado, a senador, gobernador o presidente? Eso es un método democrático.”

De esa forma, también pasó a un anuncio: “aprovecho que el 20 de noviembre, y no les gusta a los conservadores, y para nosotros es un momento fundamental, vamos a conmemorar, vamos a hacer un desfile, como se hizo la revolución a caballo y van a ver unos vagones de ferrocarril. Y el día primero de diciembre va haber la concentración, informó a la nación desde el Zócalo”.