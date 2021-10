Senador por Morena, Armando Guadiana Tijerina, involucrado en el “Pandora Papers”

Armando Guadiana Tijerina, es empresario minero y taurino, además de senador FOTO: SENADO.GOB.MX

■ Es empresario taurino y se encargó de realizar, el pasado 12 de septiembre, la corrida de toros en la Monumental Plaza de Zacatecas

■ Aparece entre los miles de mexicanos que movieron dinero a jurisdicciones offshore

■ Ha señalado que las omisiones de su declaración patrimonial fueron por “error” de sus contadores

A días de que el senador por el estado de Coahuila, Armando Guadiana Tijerina, también empresario minero y taurino, muy ligado en este último rubro a Zacatecas, solicitara a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) auditar a las universidades mexicanas para evitar los desvíos de recursos, el informe periodístico realizado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), llamado “Pandora Papers”, incluye el nombre del político entre la larga lista de personalidades que han operado en paraísos fiscales para evitar el escrutinio público.

Guadiana Tijerina, senador por Morena, ha sido el empresario taurino que se encargó de realizar, el pasado 12 de septiembre, la corrida de toros en la Monumental Plaza de Zacatecas para celebrar la rendición de protesta de David Monreal como gobernador, además de que recibió este fin de semana, al ya mandatario estatal, en Saltillo, donde rindió su tercer informe de labores legislativas.

En la investigación denominada “Pandora Papers”, Guadiana Tijerina aparece entre los miles de mexicanos que movieron dinero a jurisdicciones offshore, sin embargo, el senador ha señalado que las omisiones de su declaración patrimonial fueron por “error” de sus contadores.

Cabe señalar que junto a este político, aparecen también los nombres de Germán Larrea, dueño de Grupo México y María Asunción Aramburuzabala, heredera de la Cervecería Modelo, quienes también tienen inversiones en Zacatecas.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a quien invocó Guadiana para que audite a las universidades, advirtió este domingo pasado que ya empezó una indagación hacia los personajes mexicanos mencionados en la investigación global que consta de casi 12 millones de documentos. “Hemos visto la investigación periodística denominada Pandora Papers. La UIF ya inició la investigación en México, cumpliendo con el compromiso del Presidente de combatir la corrupción”, señaló en su Twitter, Santiago Nieto, titular de la unidad.

La filtración de los Pandora Papers, investigación en la que han participado alrededor de 600 periodistas, ha venido a develar los secretos de los multimillonarios mexicanos y remarcar, una vez más, la desigualdad en un país en que la recaudación de impuestos es una de las más bajas del mundo y la evasión fiscal, como la de estos más de 3 mil mexicanos involucrados, causa pérdidas del 4 por ciento del PIB, según han señalado varios organismos internacionales.

La desigualdad y la concentración de la riqueza en México ha dicho a La Jornada, Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), son producto de lo “injusto que ha sido el sistema fiscal mexicano, ya que persiste una cultura del “no pago” de la que han hecho negocio quienes se dedican a buscar flancos en la legislación para evadir las contribuciones.

De acuerdo con Buenrostro, una gran diferencia de ésta con las administraciones anteriores es haber logrado que pagaran grandes contribuyentes, grandes “monstruos empresariales”, pues así ha empezado a generarse una percepción de una cultura fiscal con más justicia tributaria.

No obstante, las grandes defraudaciones fiscales continúan y derivan de restructuraciones corporativas, fusiones, enajenación de empresas simuladas y las hacen aparte, fuera del país para que no los vean y en paraísos fiscales, generando una evasión tan grande que se estima en más de un billón de pesos.

Luego de haberse dado a conocer la investigación de Pandora Papers, se vuelve a poner sobre la mesa de discusión la necesidad de una reforma fiscal, que obedecería a una administración progresista, sin embargo no se ha presentado y según la jefa del SAT, no se necesita en este momento, si acaso, dijo a La Jornada, se harán unos ajustes para evitar algunas distorsiones de mercado, pero por lo que debe empezar, dijo, es por cobrar bien, porque todas esas diferencias en ganancias también se dan por “lo injusto” que ha sido el sistema fiscal mexicano, el sistema tributario y porque no se ha aplicado correctamente.