Revelan nombres de implicados con García Luna en lavado de dinero

Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad. Foto La Jornada / Archivo

Ciudad de México. La demanda interpuesta por México ante Estados Unidos para recuperar al menos 250 millones de dólares que presuntamente fueron “robados” del erario mexicano por parte de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, incluye al ex subsecretario José Francisco Niembro González, y los principales socios del ex funcionario identificados como Mauricio Samuel Weinberg, Jonathan Alexis Weimberg Pinto, así como a las esposas de todos ellos, por participar en una organización delictiva dedicada al lavado de activos y que operó en naciones como Barbados, Panamá y el territorio estadunidense.

En el documento del cual posee copia La Jornada, y con el cual la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) solicia al gobierno estadunidense su intervención refiere: “una vez que los fondos robados, convertidos ilegalmente o tomados ilegalmente de México (por García Luna) y que estuvieron en Estados Unidos, con el fin de ocultar y asegurar aún más los fondos robados y evitar y obstaculizar las acciones correctivas y recuperativas de las autoridades mexicanas, los demandados, crearon y mantuvieron una empresa que consistía en una red de coconspiradores y múltiples entidades ubicadas en Florida y en otros lugares”.

Añade que “utilizaron esas entidades y los fondos robados, ilegalmente convertidos o tomados ilegalmente del gobierno de México que habían sido transferidos y recibidos en los Estados Unidos para: adquirir una participación en al menos 30 entidades (empresas) y en al menos treinta propiedades inmobiliarias”.

Los demandados son Genaro García Luna, Linda Cristina Pereyra de García (esposa); los socios Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Sylvia Donna Pinto de Weinberg (esposa), Natan Wancier Taub, José Francisco Niembro Gónzález, Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro (esposa)

También las empresas Nunvav, Nunvav Technologies, Gult Holding Enterprises, Glac Security, Technology, Risk Management, Reynolds LLC, Century LLC, Sigb LLC, Penn II, LLC, Assets Financing Services LLC, ASW Holdings LLC, Awoffice Inc, AWP Village Bay II LLC, Bellini Wi 1501 Corp, Mejores Amigos Midtown LLC, Mejores Amigos desde 1880 LLC, Delta Integrator LLC, GL & Associates Consultuing.

Asimismo, ICON Brickell 3802 LLC, Jade Ocean 3203 II, Jade Ocean 3603 LLC, Jagra LLC, Solo best Propierties Corp, peninsula Cas II LLC, Peninsula Mas II LLC, Peninsula SMS LLC, Peninsula SNDS LLC, Peninsula SSW II LLC, Peninsula Stecar II LLC, Peninsula SW II LLC.

Además, las compañías Operador de Restaurantes y bebidas Los Cedros, Oggi Caffe, Ruby Dynasty Trust, Fideicomiso SDSW DYNASTY, Sunshine Dynasty Trust, VFST LLC y W Met Group LLC y Wancier 2017 Family Trust.

Las autoridades nacionales buscan “recuperar al menos 250 millones de dólares robados al gobierno de México por su ex secretario de Seguridad Pública [Ministro de Seguridad Pública] Genaro García Luna y sus cómplices que ocultaron los fondos robados al gobierno de México y el producto del mismo y obstaculizó su recuperación al lavar el producto mediante la transferencia de los fondos robados fuera de México a cuentas bancarias en Barbados, Estados Unidos y otros lugares. García Luna y sus cómplices cometieron estos actos, al menos en parte, mientras se encontraban en el condado de Miami-Dade, Florida.

“Como se describe en este documento, García Luna y sus cómplices utilizaron estos fondos robados para adquirir, controlar y/o mantener una empresa grande y sofisticada de lavado de dinero, principalmente a través de la compra y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles ubicados en Florida y en otros lugares. Cantidades significativas de los bienes inmuebles adquiridos en el plan de lavado de dinero se encuentran en el condado de Miami-Dade, Florida”, detalla la demanda.

García Luna fue acusado formalmente el 4 de diciembre de 2019 por delincuencia organizada, lavado de dinerto y narcotráfico y se encuentra bajo custodia federal de los Estados Unidos a la espera del resultado de un proceso penal no relacionado en el Distrito Este de Nueva York.

“El demandado Mauricio Samuel Weinberg López es un socio comercial y coconspirador del demandado García Luna y es residente del condado de Miami-Dade, Florida.

“El demandado Jonathan Alexis Weinberg Pinto es hijo del demandado Weinberg López, es socio comercial y coconspirador del demandado García Luna, y es residente del condado de Miami-Dade, Florida.

“Sylvia Donna Pinto de Weinberg es la esposa del demandado Weinberg López, es socia comercial y coconspirador del demandado García Luna, y es residente del Condado de Miami-Dade, Florida”.

Natan Wancier Taub “es socio comercial y coconspirador”, en ese contexto se menciona que José Francisco Niembro González “es un ex funcionario gubernamental de alto rango en la Secretaría de Seguridad Pública [Ministerio de Seguridad Pública], es socio comercial y coconspirador de los demandados García Luna Weinberg López y Weinberg Pinto, y es residente del condado de Miami-Dade, Florida”.

Respecto a las empresas Nunvav y Nunvav Tecchnologies Inc, se menciona como “una corporación panameña con domicilio social nominal en Panamá, propiedad de Weinberg López, Weinberg Pinto, Wancier Taub y otros, “y sirvió como conducto principal de los fondos sacado ilegalmente de México.

“En todo momento relevante, los demandados y otros coconspiradores del vondado de Miami-Dade, Florida, controlaron y dirigieron al demandado Nunvav. Además, Nunvav repetidamente realizó transferencias de fondos que sabía que fueron robados a México al estado de Florida”.