SNTE-58 advierte que continúa la falta de pago del salario; hoy realizará movilizaciones

Óscar Castruita ■ Fotos: Redes Sociales

■ ‘Tomarán’ las presidencias municipales de Zacatecas y Guadalupe; seguirá el paro laboral y bloqueo de dependencias gubernamentales y oficinas de Recaudación de Rentas

■ “No hay otro camino que solicitar apoyo federal o recurrir a un crédito bancario” para pagar a más de 8 mil maestros y 4 mil pensionados y jubilados: Arturo Romo

■ Ante la quiebra es hora de la unidad en torno al gobernador David Monreal; sólo fortaleciéndolo podrá enfrentar este grave problema. Sabemos quiénes fueron los responsables: Ricardo Monreal

Debido al incumplimiento en el pago del salario de los trabajadores, Óscar Castruita Hernández, secretario general de la sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), informó que este viernes serán ‘tomadas’ las presidencias municipales de Zacatecas y Guadalupe. Asimismo, seguirá el paro laboral y bloqueo de dependencias gubernamentales y oficinas de Recaudación de Rentas.

El motivo por el cual se realizará la manifestación en la presidencia de Guadalupe, es porque el gobernador ha brindado demasiada atención a obras de menor relevancia, mientras que la de Zacatecas será porque el alcalde Jorge Miranda Castro fue secretario de Finanzas en la administración pasada y conoce el problema de la falta de recursos.

A través de redes sociales, ex gobernadores de Zacatecas se han pronunciado sobre el tema y Arturo Romo González, por ejemplo, opinó que en este momento “no hay otro camino que solicitar apoyo federal o recurrir a un crédito bancario” para pagar a más de 8 mil maestros y 4 mil pensionados y jubilados.

Asimismo, Ricardo Monreal Ávila señaló que “Zacatecas vive una crisis económica y social por el saqueo y deuda heredados a la nueva administración. Ante la quiebra es hora de la unidad en torno al gobernador David Monreal; sólo fortaleciéndolo podrá enfrentar este grave problema. Sabemos quiénes fueron los responsables”.

Sin embargo, desde la perspectiva de Castruita Hernández, el gobernador ha mostrado cierto grado de insensibilidad, porque a más de 8 días de retraso en el pago de la nómina, no es posible que no se haya presentado ante las instancias federales para resolver la situación.

“Muchos de los trabajadores de la educación fueron aliados al gobernador antes de su llegada, pero ahora hay molestia porque comienza mal, porque no puede dar este trato indigno e injusto a los maestros”, expresó.

Castruita Hernández se refirió al discurso del gobernador en el que responsabiliza a los sindicatos de la crisis financiera en el sistema educativo estatal y respondió que lo sindicatos no son parte de la parte patronal y, por el contrario, son organizaciones que tienen el objetivo de defender los derechos de los trabajadores.

Por su parte, precisó que el patrón es el Gobierno del Estado representado por el Ejecutivo y, por lo tanto, en este momento es el propio David Monreal Ávila, por lo que es su obligación pagar a los trabajadores.

Castruita Hernández comentó que el gobernador alude que los trabajadores no están informados sobre las causas de la problemática, pero aseguró que todos los trabajadores que han parado labores en sus escuelas, y los que han participado en las manifestaciones tienen claridad sobre las malas administraciones anteriores, pero quien es patrón en este momento tiene la responsabilidad de pagar.

“Si fueron los sindicatos cómplices de la corrupción como lo dice el gobernador, está bien, ahí están los nombres y apellidos y el historial, pero no se vale decir que los sindicatos como corresponsables en esta circunstancia del no pago”, dijo.

En ese sentido, el dirigente sindical reiteró que los sindicatos defienden el derecho de los trabajadores y el gobierno del estado debe buscar estrategias para resolver el problema y así pagar a sus trabajadores.