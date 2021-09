Des hommes / Los hombres, y cómo contar lo que no tiene palabras en la guerra

La Gualdra 494 / Cine / Desayuno en Tiffany’s, mon ku

Hay quizás dos réplicas de Gerard Depardieu que me vienen constantemente a la cabeza en discursos intensos: uno es la escena bajo el balcón en la interpretación del Cyrano de Bergerac (Jean-Paul Rappeneau, 1990); el segundo, más reciente, es la escena final en el café ante una desesperada Juliette Binoche en Un beau soleil inéerieur (Claire Denis, 2017). A estas dos que son presencias del amor romántico y liberador, he agregado una tercera en un registro completamente diferente, su narración de los acontecimientos para los cuales no existen palabras y es mejor omitir sobre la guerra de Argelia, en el más reciente filme de Lucas Belvaux (2020) Des hommes.

“Eso, Solange, tampoco te lo iba a contar. Para qué contar algo que no tiene palabras” narra un desesperado Depardieu solitario en su casa frente a la chimenea mientras recuerda las cartas que envió a su hermana durante su periodo de soldado para defender a Francia de los rebeldes argelinos que se querían independizar entre 1954 y 1962.

Belvaux creó una historia de la guerra de independencia de Argelia sin necesidad de acentuar en la violencia visual sino descansado la intensidad en la narración de memorias de sus tres personajes: dos primos (Depardieu y Jean-Pierre Darroussin) y la hermana del ya mentado actor (Catherine Frot). Los dos primeros estuvieron en el frente de guerra y la mujer en casa. La película va y viene del pasado al ahora, de momentos narrados y de momentos visuales.

La historia de Belvaux se ataca al problema de memoria de la guerra, de lo que los abuelos contaron a sus nietos ahora, y a las encontradas posiciones de aceptar lo que pasó o luchar contra lo que pasó. Un conflicto actual en la memoria de la migración argelina y la expulsión francesa. Aceptar que fue una masacre contra un pueblo que quería soberanía frente a la ocupación, y aceptando eso poder tener una vida normal. O bien, continuar buscando explicación al por qué de la lucha, al por qué haber matado y violado, al cuál es la situación de los argelinos en Francia ahora.

Los Hombres solo nos deja ver lo que en las cartas estaba escrito y nos da avances de lo que en su intimidad a veces querían escribir para comprender el por qué estaban ahí a través de lo que contaban a los demás pero que decidían al final no enviar por pena, por falta de justificación, por pudor o por incapacidad de describirlo. Aquí no hay héroes, ni amores perdidos. Hay solo hombres que fueron enviados a una guerra por defender una nación.

