En Ecatepec hay quienes perdieron todo…y el nivel del agua no baja

El desbordamiento del río San Andrés provocó daños a decenas de viviendas en diversas colonias de Ecatepec. La imagen, del 7 de septiembre de 2021. Foto La Jornada

Ecatepec, Méx. Por segundo día consecutivo, decenas de viviendas de varias colonias como San Pedro Xalostoc, Jardines de Santa Clara, México Colonial II, Ciudad Azteca, Hank González y San Andrés de la Cañada, continúan inundadas.

“Necesitamos ayuda para sacar el agua de nuestra viviendas, aquí seguimos inundados. Hemos perdido nuestras cosas, refrigerador, sala y enseres; hay muchas viviendas así y el nivel del agua no baja. No tenemos luz, no podemos cocinar y no hemos comido; necesitamos ayuda de las autoridades”, expresó Javier Conde, vecino afectado de la colonia México Colonial II.

“Ya van dos veces que nos inundamos, aquí no han traído maquinaria ni nada para ayudarnos, solo viene a preguntar y se van. Perdimos todos nuestras cosas, ropa, salas y nuestro auto. Aquí se desbordó el río de San Andrés e inundó nuestra vivienda”; dijo Margarita Galán Vázquez, vecina afectada de la colonia Hank González.

A pesar de que las autoridades de los tres niveles informaron que mantienen desplegados más de 600 elementos y 100 unidades para abatir los niveles del agua en vialidades y viviendas; hasta el momento en varias colonias ésta ayuda no ha llegado.

Una de las colonias más afectadas es México Colonial II, donde la mañana de este miércoles las aguas negras continúan estancada en el interior de decenas de casas en varias manzanas. Las familias afectadas pernoctaron en sus segundos pisos y con al agua inundando las plantas bajas.

Las labores de los cuerpos de emergencia se ha dificultado porque durante toda la madrugada estuvo lloviendo en Ecatepec.

El desbordamiento del río San Andrés provocó daños a decenas de viviendas las colonias Hank González y San Andrés de la Cañada, ambas ubicadas en la parte alta de la Sierra de Guadalupe.

Actualmente el nivel del agua del río luce bajo pero se encuentra azolvado por la gran cantidad de ramas, piedras y basura que arrastra su cauce, sobre todo en la intercepción del puente de la colonia San Andrés.

Vialidades como Vía Morelos, Avenida Central y López Mateos siguen con anegaciones severas en algunos tramos.

En algunas otras zonas como Ciudad Azteca y Jardines de Santa Clara, las labores de limpieza de viviendas continúa. Los vecinos exigieron a las autoridades su presencia para el desazolve del drenaje y evitar que el nivel siga subiendo.

Las autoridades reportaron que por la tromba de la tarde del lunes al menos 15 comunidades fueron afectadas, en donde habitan unas 120 mil personas.

El gobierno del estado de México informó que tan solo en Ecatepec unas 800 viviendas resultaron afectadas por las lluvias; de ellas, 100 tienen afectaciones con daños mayores y 700 con afectaciones menores.

Se desbordan ríos en Teotihuacán y Papalotla

Durante la noche del martes se desbordaron los ríos San Juan y Papalotla a causa de las lluvias, afectando varias viviendas de los municipios de Teotihuacán y Papalotla.

El presidente municipal de Teotihuacán, Jaime Heredia informó que el cauce no pudo contener el agua y se escurrió hacia las comunidades de Atlatongo, Puxtla y Maquixco.

En Papalotla también se desbordó el río y el agua se anegó en las calles del primer cuadro.

En el municipio de Acolman, las lluvias también afectaron a decenas de casas del fraccionamiento Real del Valle.