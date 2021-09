La Gualdra 493 / Río de palabras

Detente, no tiene caso. Para qué seguir corriendo. Crees que haciéndolo huirás de esto. Donde quiera hay problemas, ruido, penas. Donde quiera hay muertes, sequía, desolación. Correr solo agotará tus fuerzas, debilitará tus huesos, agotará el agua de tu cuerpo. Quedarás deshidratado, cansado y roto; voltearás y verás frente a ti una vez más esa amenaza de la que has estado huyendo. La verás frente a frente, te mostrará sus ojos llenos de furia, asestará contra ti su puño lleno de ira y llorarás, hasta que la poca agua de tu cuerpo se agote. Completamente reseco tu cuerpo se desmoronará y se integrará una vez más a la tierra. Ya ves, por eso no tiene caso, para qué seguir corriendo. Es mejor esperar tranquilo a que la amenaza te encuentre sereno, sentado en el sofá de tu casa. Llegará te mirará, asestará contra ti su puño y aunque te desmoronarás y te integrarás a la tierra, le costará más trabajo.

https://issuu.com/lajornadazacatecas.com.mx/docs/la_gualdra_493