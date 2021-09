Reclama AMLO a EU “visión distinta” en migración, no solo contener personas

Elementos de la Guardia Nacional y del INM detienen a migrantes en Huixtla, Chiapas, el 5 de septiembre de 2021. Foto: La Jornada

“Ya es tiempo de iniciar una nueva etapa” en el tratamiento del fenómeno migratorio, tener una “visión distinta” y no solo estar conteniendo personas, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, al pedir comprensión porque, por ley, México no puede abrir de par en par sus fronteras.

En conferencia de prensa, el mandatario habló del contenido de la carta que hará llegar este jueves al presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

“Es básicamente el tema migratorio y una propuesta para ordenar el flujo migratorio, llevando a la práctica un plan para que haya trabajo en Centroamérica, que haya atención a los pobladores de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, atender las causas, lo que siempre hemos dicho: la gente tiene que optar por emigrar porque no tiene alternativas, no tiene opciones, no hay esperanzas en sus pueblos”, dijo.

Resumió el objetivo de las conversaciones que se llevarán a cabo este jueves en Washington y la misiva que se entregará a su homólogo.

“Ya es tiempo de iniciar una etapa nueva en la política migratoria en la que lo fundamental sea el desarrollo de los pueblos, el bienestar de los pueblos.

“De eso trata la carta y sobre también el revisar a fondo que existe necesidad de fuerza de trabajo tanto en Estados Unidos como en Canadá”, subrayó.

No hay, añadió, fuerza de trabajo suficiente para impulsar el desarrollo económico en América del Norte.

“En vez de estar deteniendo todo el flujo migratorio, hay que atender en las comunidades de origen a la gente, que tengan opciones, que tengan alternativas, y también abrir la posibilidad de que se entreguen visas temporales de trabajo”.

No es posible, dijo el Presidente López Obrador , que se derrame mucho dinero para reactivar la economía – el Presidente Biden está haciendo un gran esfuerzo, como nunca se están entregando recursos a la población de Estados Unidos- pero la mayor parte de ese dinero termina en los mercados de Asia porque se tienen que comprar los electrodomésticos, las mercancías en Asia , cuando podríamos estar produciendo en América del Norte todos los electrodomésticos.

Por ello, indicó, es necesario fortalecer a América del Norte y en general a América.

“Cómo se va a llevar a cabo el plan tan importante de fortalecimiento de la infraestructura de Estados Unidos, lo que ya logró el Presidente Biden? De dónde van a salir los trabajadores de la construcción que se requieren?

Por eso – dijo- hay que tener una visión distinta, ya no solo estar conteniendo el flujo migratorio y no atender las causas, no ir al fondo.

“No se puede con medidas coercitivas resolver un problema que requiere un tratamiento de fondo, integral, que se ofrezca trabajo, que se protejan los derechos humanos.

Inversión pendiente

Es parte de lo que le expongo con todo respeto al Presidente Biden, quien ha tenido una actitud de apertura.

“Avanzamos mucho en la relación con el presidente Trump, lo más importante fue el tratado (comercial), pero en el tema migratorio no pudimos llevar a cabo acciones de desarrollo en Centroamérica como se propuso . Incluso se habló de invertir 4 mil millones de dólares “y al final no hubo esa inversión. Entonces es un compromiso pendiente”.

Ahora, con el Presidente Biden, creemos que es el tiempo para con hechos empezar a desarrollar el sur, los países de Centroamérica.

Recordó que el 60 por ciento del flujo proviene de Honduras, Guatemala y El Salvador, “está ahora el caso excepcional de Haití, ese es un trato distinto, pero el flujo permanente es de Centroamérica, también de México, pero en los últimos tiempos ha bajado el número de migrantes mexicanos.

“Tenemos que atender las causas del fenómeno migratorio“.

El jueves será la reunión de alto nivel en Washington, espero que haya una respuesta, “ya que se inicie una etapa nueva”, insistió.

Lamentó que Históricamente solo se ha contenido el flujo.

“Nosotros lo hacemos, y esto es muy importante, ojalá se comprenda, no solo porque no se puede abrir la frontera y que pasen libremente todos , porque sería violar nuestras leyes, pero no solo es eso, es que tenemos que cuidar a los migrantes.

“Aunque resulte paradójico, si permitimos que transiten hacia la frontera norte corremos muchos riesgos”, advirtió.

Acabamos de rescatar a un grupo muy grande en el norte que estaban prácticamente secuestrados.

No deseamos una desgracia.

En el sur no hay la delincuencia organizada que se tiene lamentablemente en el norte.

“Que se entienda el por qué de nuestra actuación”.

Migrantes secuestrados

El canciller Marcelo Ebrard reportó que en Ciudad Camargo, Tamaulipas, rescataron a 162 personas migrantes, abandonados por 5 días en una bodega, sin alimentos.

Es uno de los casos más graves este año.

El 31 de agosto, en Cadereyta, Nuevo León, se rescataron a 327 migrantes, entre ellos 120 menores, hacinados en una casa de seguridad.

En Puebla se rescataron a 208 personas retenidas en una bodega, incluidos 79 menores no acompañados, a quienes usan como salvoconducto para no ser deportados en Estados Unidos.

La vinculación entre el flujo de migrantes con organizaciones delincuenciales que no tienen el menor respeto por esas personas, en esos casos 750 personas.

En Tenosique estaban torturando a 5 personas de origen hondureño, a quienes amenazan y torturan para extorsionar a sus familiares en Estados Unidos.

“Los secuestran, los torturan y mandan videos a sus familias”.

El jueves, en la reunión de alto nivel, se insistirá en la inversión en Centroamérica y un mecanismo regular de migración económica.

“En pocas palabras, pasar a una nueva etapa, que la migracion no sea mortal”, señaló.

También se abordará el tema de infraestructura fronteriza.