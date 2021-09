Giorgio Agamben o la potencia del pensamiento ante la máquina del poder 

Giorgio Agamben. Foto: Editorial Anagrama.

La Gualdra 493 / La danza del salmón: pensar a contracorriente

Discípulo de Martin Heidegger y traductor de Walter Benjamin al italiano (lo cual es más que evidente) es un pensador clave del mundo actual. Y aunque mi amigo y admirado maestro, Raymundo Mier haya dicho, en innumerables ocasiones, que no es sino un profesor que aporta con corrección sus lecciones y apostilla lecturas, y que está muy lejos de Foucault, Deleuze, Derrida y Lyotard, quizá tenga en parte razón, empero, las obras de Agamben nos permiten una doble lectura del pensamiento actual. Renueva la tradición y problematiza el presente desde su apertura transformadora. Ha repensado las categorías de biopolítica de Foucault y dispositivo de Deleuze bajo una lectura poderosa y renovadora de los clásicos, y en particular de Aristóteles. Destaca la noción de potencia como apertura intempestiva siempre presente.

La experiencia de la potencia como algo absolutamente fundamental, potencia que conlleva de manera esencial la impotencia; sin privación de la potencia no se puede entender, las nociones de acto y potencia, y por ende, la metafísica en su conjunto, de ahí que la pasividad de la potencia, su latencia siempre virtual e inactual está más allá de la dupla acto-potencia, y por ende, más allá de toda realización como horizonte no realizado; está ahí como reserva inagotable, pasividad y receptividad puras, como conservación y perfeccionamiento, acrecentamiento: potencia que “dándose a sí misma, se salva y acrecienta en el acto. Ella nos obliga a repensar completamente no solo la relación entre la potencia y el acto, entre lo posible y lo real, sino también a considerar de modo nuevo el estatuto de creación y de obra, y en la política, el problema de conservación del poder constituyente en el poder constituido. Pero es toda la comprensión del viviente lo que debe cuestionarse” (La potencia del pensamiento, Anagrama, 2008, 299).

Perdón por esta cita extensa, creo que aquí se encierra gran parte del núcleo de sus ideas, sus propuestas y apuestas políticas, vitales e intelectuales. Homo Sacer (Editorial Pre-textos, 2004) es uno de sus mayores trabajos. Problematiza la noción de vida desnuda sin más y sin metáfora alguna, la vida del ser humano contemporáneo como un ser al borde de la destrucción y la barbarie; sobreviviente extremo que nos ayuda a entender el complejo panorama de exilio y migraciones forzadas, así como las nuevas formas de control planetario de las políticas sanitarias orquestadas por la Pandemia del Covid-19.

En todo momento, Agamben elucida aquello que despliega lo contemporáneo. Lo distingue de lo actual y de la moda, ser contemporáneo exige situarse en el umbral del presente de cara al porvenir como horizonte abierto. Ser contemporáneo –nos recuerda (en La desnudez, Adriana Hidalgo, 2011, 28)– no solo es percibir la oscuridad del presente, esclarecer su juego de claroscuros y penumbras, sino aferrarse a una luz que no llega a su destino, pero que nos permite dividir y encetar el tiempo en temporalidad que se bifurcan y nos sitúa justo en la bisagra de estar en “condiciones de transformarlo y ponerlo en relación con otros tiempos”, de leer en el tiempo presente, de manera inédita, la historia que se actualiza ahora.

De manera personal, considero que su mayor aportación reside en la noción de La comunidad que viene (Pre-textos, 2006) como apertura de lo imposible, recuperando la noción marginal del Cualsea, Don Nadie –en castellano, con toda la carga semántica de singularidad e indiferencia e incluso insignificancia imperceptibles que se alberga en lo común como potencia inefable. Quizá Mier tenga razón, y Agamben sea un pensador menor, pero, después de Heidegger: ¿quién es ahora un gran pensador? ¿Y por qué desdeñar esos pensadores menores que nos ayudan a entender y atender las vicisitudes del presente?

