La FGR lo indaga igual que a Cordero y otros del PAN por la trama Odebrecht

Ernesto Cordero también es investigado por la Fiscalía General de la República. Foto: La Jornada

Al igual que al ex candidato presidencial panista Ricardo Anaya, la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a los ex legisladores blanquiazules Ernesto Cordero, ex coordinador de la bancada del PAN, y los aún gobernadores de Querétaro, Francisco Domínguez, y de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

La investigación en su contra se inició a partir de las declaraciones hechas por el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, en las que refiere la entrega de dinero a legisladores a cambio de que dieran su voto aprobatorio a la reforma energética durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Ayer, el que fuera candidato del PAN a la Presidencia de la República en 2018 difundió a través de redes sociales un mensaje en que señaló: “voy a tener que estar fuera una temporada, espero sea muy breve”.

En su mensaje, refirió que el Presidente lo “quiere meter a la cárcel con el testimonio de dos testigos balines, o sea, López Obrador me quiere fregar a la mala. Le estorbo para sus planes de sucesión en 2014. No quiere que yo sea candidato y me quiere encarcelar porque no le gusta lo que digo”.

Sin embargo, desde agosto de 2020 la FGR investiga por enriquecimiento ilícito y probables operaciones con recursos de procedencia ilícita al panista y sus compañeros de partido.

Ricardo Anaya difundió en meses recientes que buscaría la candidatura blanquiazul a la Presidencia de la República en 2024 y ha realizado diversas actividades proselitistas y recorridos en diferentes puntos del país.

A este respecto, a raíz de las declaraciones que hizo Emilio Lozoya se encuentra vinculado a proceso el ex senador panista Jorge Luis Lavalle, ya que también formó parte del grupo que habría recibido recursos presuntamente entregados por la empresa Odebrecht al ex director de Pemex y que ello sirviera para que diera su voto aprobatorio a la reforma energética de 2015.