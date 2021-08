Descenso de casos positivos de la tercera ola en el estado se dará después de septiembre: autoridades

Interior del Hospital General “Luz González Cosío” ■ foto: andrés sánchez

■ También se ha incrementado el número de pacientes recuperados

A pesar de que las autoridades sanitarias federales estimaran que la tercera ola de contagios de Covid-19 en México reflejaría un descenso para finales del mes de agosto, el escenario no es el mismo para el estado de Zacatecas que se encuentra desfasado, informó en conferencia de prensa el vocero estatal en temas de la pandemia, Jesús Gerardo López Longoria, quien señaló además que el descenso para la entidad pudiera darse después de septiembre.

Dicha situación, dijo, se debe a muchos factores, entre ellos, el turístico, que si bien no Zacatecas no es un centro de mayor diseminación como las playas, este ha generado también que no se haya frenado tanto el comportamiento de la pandemia y por ende, aún continúen los contagios en ascenso, como se ha demostrado en las semanas que corren de agosto en el que ya se han rebasado los 3 mil 300 casos, a diferencia de julio cuando se reportaron mil 999 y de junio, en el que hubo apenas 273.

Zacatecas, precisó López Longoria, continúa por encima del promedio nacional en cuanto a positividad se refiere, ya que registra 40 por ciento, mientras que a nivel país el promedio es de 35 por ciento. Esto se entiende, dijo, al revisar el crecimiento exponencial de los contagios, pues en el último mes se pasó semanalmente de 643 a mil 072, luego mil 329 y esta semana que está por culminar se rebasarán los mil 700 casos.

No obstante, destacó el vocero, también se ha incrementado el número de pacientes recuperados, pues tan sólo esta semana van más de 200 y en total casi se llega a los 30 mil. Lo que significa que el 81 por ciento de todos los diagnosticados como positivos de Covid-19, se han recuperado, mientras que las defunciones, al haber 3 mil 096, representan un 8.5 por ciento de todas las personas que han dado como positivas.

Lo preocupante de las últimas semanas, refirió, es que se ha continuado detectando un cambio en las edades de los nuevos pacientes, además de que las personas que están muriendo también son adultos jóvenes y jóvenes, uniéndolos sobre todo, una característica, que es el sobrepeso y la obesidad.

Con respecto al comportamiento de la hospitalización, López Longoria informó que el promedio de ocupación general es de un 44 por ciento en la entidad, y que hasta este viernes había 97 pacientes hospitalizados, 47 de los cuales, se encuentran en estado crítico y 50 se reportan como estables, divididos en unidades como la Uneme de Urgencias, IMSS e IMSS Bienestar.

En el tema de la vacunación, el funcionario estatal informó que Zacatecas se encuentra en el quinto lugar, a nivel nacional, en avance de vacunación, tomando en cuenta primera dosis y esquemas completo, al registrar hasta el 19 de agosto, un 79 por ciento, esto por debajo de estados como la Ciudad de México, Quintana Roo, Sinaloa, Baja California y Zacatecas, que tiene, aseguró, un buen registro en su vacunación, pues con las logradas en el transcurso de esta semana ya se llegó a la cantidad de 440 mil 490 zacatecanos vacunados con esquema completo, lo que representa a nivel estatal un 41 por ciento.