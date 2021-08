Suman 44 muertos a causa de las inundaciones en Turquía

En la imagen, la ciudad de Bozkurt, provincia de Kastamonu, Turquía, el 14 de agosto de 2021. Foto Ap

Bozkurt, Turquía. Las familias de los desaparecidos tras las peores inundaciones que sufre Turquía en años miraban ansiosas a los equipos de rescate que buscaban entre los edificios el sábado, por temor a que el número de muertos aumente aún más.

Al menos 44 personas han muerto a causa de las inundaciones en la región norte del Mar Negro, el segundo desastre natural que azota el país este mes.

Imágenes de drones obtenidas por Reuters mostraron daños masivos en la ciudad de Bozkurt, en el Mar Negro, afectada por las inundaciones, donde los trabajadores de emergencia buscaban entre los edificios destruidos.

Un total de 36 personas murieron por las inundaciones en el distrito de Kastamonu, que incluye a Bozkurt, otras siete fallecieron en Sinop y una en Bartin, dijo la Dirección de Gestión de Desastres y Emergencias.

Se creía que podía haber 10 personas sepultadas en un edificio derrumbado a lo largo de las orillas del río desbordado. Las rápidas inundaciones parecían haber barrido los cimientos de varios otros bloques de apartamentos.

Los familiares de los desaparecidos esperaban novedades cerca.

“Esto no tiene precedentes. No hay luz. Los teléfonos móviles estaban muertos. No había recepción. No se podía recibir noticias de nadie”, dijo Ilyas Kalabalik, un residente de 42 años.

“No teníamos idea de si el agua estaba subiendo o no, si inundó el edificio o no. Solo estábamos esperando, así. Nuestras esposas e hijos estaban aterrorizados. Una vez que salió el sol por la mañana, vimos a los oficiales de policía. Nos sacaron del edificio y nos llevaron a una gasolinera”, afirmó.