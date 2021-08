Autoridades educativas estatales suscriben acuerdo para regreso a clases

Al concluir los trabajos de la LIII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), que se realizó a puerta cerrada en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública, señalaron que en el encuentro “quedó claro que es necesario regresar a las escuelas, pero tampoco se puede obligar a nadie, y mucho menos donde no hay condiciones sanitarias”.

Indicaron que en la reunión, a la que asistió la secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, se aprobó un documento que permitirá trabajar de forma coordinada entre autoridades federales y estatales con los padres de familia, pues señalaron que los Comités Participativos de Salud tendrán un papel fundamental para el retorno seguro a los centros escolares.

Sin embargo, secretarios de Educación de diversos estados expresaron su preocupación por las condiciones de la infraestructura educativa, en particular la carencia de servicios básicos como agua y electricidad. Además, destacaron que el modelo de educación a distancia no se abandonará, si no que se buscará mejorar, a fin de garantizar a todos los educandos su derecho a la educación.