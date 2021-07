La tercera ola de contagios oficialmente ya llegó a la entidad: vocero en temas de Covid

El vocero estatal en temas de Covid-19, Jesús Gerardo López Longoria ■ FOTO: ALEJANDRO ORTEGA NERI

■ En lo que va de julio ya rebasan los 300, en contraste con los 260 casos del mes de junio

■ Jóvenes de 20 a 29 años, los más afectados; seguidos del sector de 30 a 39 años y 40 a 49

■ El porcentaje de ocupación en camas generales es de 10% y de 2% en camas con ventilador

Con el aumento significativo de casos de Covid-19 en la entidad, que en lo que va de julio ya rebasan los 300, en contraste con los 260 casos del mes de junio, la tercera ola de contagios oficialmente ya llegó a la entidad, confirmó en conferencia de prensa el vocero estatal en temas de Covid-19, Jesús Gerardo López Longoria, quien agregó además que son las personas jóvenes quienes están siendo más afectadas.

Los casos de esta semana, a decir del vocero, rebasaron los 150, lo que es muy preocupante porque no se había presentado en los últimos meses tal cantidad, por lo que el estado se encuentra inmerso ya dentro de la tercera ola de contagios que han reconocido las autoridades de salud a nivel federal.

Por el momento, son los jóvenes de 20 a 29 años quienes están siendo más afectados en los contagios, seguidos del sector de los 30 a 39 años y 40 a 49. Mientras que las personas de 50 años en adelante son los que han registrado una disminución considerable, pues los casos son mínimos y corresponden usualmente a personas que no se inmunizaron en su momento.

En lo que corresponde a la hospitalización, López Longoria informó que hasta el momento hay 12 personas hospitalizadas a causa del virus, de los cuales 10 se encuentran estables y dos en terapia intensiva, divididos entre la Uneme Covid de los Servicios de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con lo que el porcentaje de ocupación hospitalaria en camas generales es de 10 por ciento y 2 por ciento en camas con ventilador, para pacientes de gravedad.

En lo concerniente al esquema de vacunación, el vocero dio a conocer que según el Gobierno Federal, Zacatecas presenta 44 por ciento en la vacunación a nivel nacional y junto con el estado de Sonora, ocupan el lugar número siete a nivel país. No obstante, consideró que al haber apenas 317 mil personas con esquema completo, la protección de la población zacatecana aún es muy discreta y baja para alcanzar la llamada inmunidad de barrera, por lo que las medidas sanitarias deben continuar.

Al haber poca hospitalización pero muchos contagios, es posible que el esquema de la semaforización epidemiológica se modifique, todo dependerá de lo que establezcan las autoridades nacionales para determinar las medidas que se tomarán a nivel estatal, ya que seguramente los criterios cambiarán y la metodología también.

Finalmente, Jesús Gerardo López Longoria precisó con respecto a las variantes del virus, el INDRE no ha confirmado hasta el momento que en Zacatecas circula ya alguna de ellas, sobre todo la Delta y Delta plus, no obstante consideró que será en cuestión de semanas que también estas variantes se presenten en el estado, por lo que llamó a estar atentos y continuar con las medidas sanitarias para prevenir los contagios.