Ingresa ‘El Güero’ Palma al Altiplano tras revocación absolutoria

Héctor Luis ‘El Güero’ Palma a su salida del Centro Federal de Readaptación Social número 1, ‘Altiplano’, bajo un fuerte operativo de seguridad de parte de elementos de la Agencia de Investigación Criminal, el 4 de mayo de 2021. Foto Cuartoscuro

La madrugada de este martes Luis Héctor el Güero Palma ingresó al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso), número 1, Altiplano, que se localiza en Almoloya de Juárez, estado de México, luego de que el Cuarto Tribunal Unitario con residencia en Jalisco, revocó la sentencia absolutoria que se dictó a su favor por presunta participación en el delito de delincuencia organizada.

Fuentes judiciales señalaron que el fallo del magistrado José Luis González fue para que el juez de control reponga el procedimiento para dar con el paradero de supuestos testigos que en México y Estados Unidos no fueron localizables y con base en ello dicte un nuevo fallo.

Cuando se ordenó liberar a Palma Salazar el pasado 4 de mayo, el secretario del juzgado segundo de distrito de procesos penales federales de Jalisco, argumentó que la Fiscalía General de la República (FGR) no aportó medios de prueba suficientes y se presentaron testimonios que se contradijeron, según la sentencia absolutoria.

La difusión pública de la resolución judicial que declaró absuelto a El Güero Palma y que firmó Víctor Francisco Chávez Romero, secretario en funciones del juzgado, explica que se solicitaron los testimonios de los testigos protegidos identificados como “César” y “Julio”, quienes deberían haber estado bajo vigilancia de la FGR, sin embargo, éstos no se presentaron.

“Dichas diligencia no tuvieron verificativo, pues, no obstante haber realizado la búsqueda respectiva, éstos no fueron localizados, ni fueron presentados por el fiscal federal para reiterar, ratificar o aclara sus declaraciones.”