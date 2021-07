Proponen reforma al Código Penal estatal para castigar a quienes encubran abusos sexuales contra menores

Plantean penas hasta de 7 años de prisión para quienes sean testigos de estos delitos y no los reporten a as autoridades

Debido a que en el 60 por ciento de los casos de abuso sexual contra menores, los agresores son integrantes de la familia de la víctima, lo que conlleva muchas veces al pacto de silencio y el delito no se denuncia, la diputada Gabriela Pinedo Morales y los legisladores Héctor Menchaca y Jesús Padilla Estrada, propusieron esta semana una reforma al Código Penal para el Estado de Zacatecas para que se sancione no sólo a quienes cometen la conducta, sino también a quienes sean testigos y no lo reporten a las autoridades, con una pena hasta de siete años de prisión.

La iniciativa con proyecto de Decreto pretende adicionar un cuarto y quinto párrafo al Artículo 232 del Código Penal para el Estado de Zacatecas en materia de abuso sexual contra menores de 12 años de edad, para que quede: “Cualquier persona que tenga conocimiento de la conducta descrita en este artículo y no acuda a la autoridad competente para denunciar el hecho y evitar la continuación de la conducta será castigada de dos a siete años de prisión”.

Asimismo, “al servidor público que encubra la conducta descrita en este artículo, se le aplicará destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos hasta por la mitad del tiempo de la pena de prisión impuesta al autor del delito.

“La violencia ejercida en contra de niñas, niños y adolescentes es un problema de salud pública con efectos y graves problemas sociales”, expusieron los promotores, quienes agregaron en su exposición de motivos que los tres niveles de gobierno están obligados a garantizarle a los niños el derecho al desarrollo integral de su vida plena en condiciones acordes a su dignidad; a un ambiente sano y sustentable que permita su desarrollo físico, mental, ético, cultural y social; y una vida libre de violencia a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad.

A nivel estatal, precisaron, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en su artículo 25, que el Estado implementará una política pública para garantizar el desarrollo integral y la plena satisfacción de sus derechos a la alimentación, salud, educación y sano esparcimiento. Asimismo, que los niños gozarán de atención y cuidados especiales por parte de las Instituciones públicas y de la sociedad, con el fin de asegurar el desarrollo equilibrado y armónico de todas sus facultades y su desenvolvimiento en un ambiente de libertad y dignidad.

“Queda de manifiesto que los derechos de niñas, niños y adolescentes se encuentran protegidos por un amplio marco jurídico que vela por el pleno desarrollo de este sector, sin embargo, aún persisten actos que vulneran el desarrollo de la niñez, de estos actos uno de los más lacerantes es la violencia sexual que vulnera en lo más profundo a los infantes”.

A decir de los legisladores, de acuerdo con datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) durante la pandemia hubo un aumento de los delitos que atentan contra la vida, la salud, la libertad, la integridad y la privacidad de niñas y adolescentes, en 2020 se registraron 19 mil llamadas de emergencia diarias relacionadas con violencia familiar. Igualmente, en todo el país se tiene un registro de 5 millones de menores víctimas de abuso sexual y en 60 por ciento de los casos sus principales agresores son personas integrantes de la familia, asimismo, se tienen carpetas de investigación por 312 denuncias por pornografía infantil.

“El abuso sexual contra menores de edad constituye un grave flagelo a los derechos de niñas, niños y adolescentes, ya que se vulnera gravemente su esfera de protección de un pleno desarrollo integral, pues estos actos ocasionan traumas psicológicos para el resto de su vida”.

En la entidad, señalaron, se castiga este delito, sin embargo, la mayoría de los casos de abuso sexual se dan en el mismo seno familiar lo que conlleva a no denunciar el delito y quedar impune, para ello, el Estado debe utilizar de sus instrumentos jurídicos, políticas públicas, mecanismos o instrumentos, es decir de toda su capacidad, para evitar y en su caso sancionar y hacer justicia a quién vulnere el desarrollo psicosexual de una niña, niño o adolescente.

En este tenor, la presente Iniciativa de Decreto propone adicionar un cuarto y quinto párrafo al artículo 232 del Código Penal para el Estado de Zacatecas para que se estipule que cualquier persona que tenga conocimiento de la conducta descrita en este artículo y no acuda a la autoridad competente para denunciar el hecho y evitar la continuación de la conducta será castigada de dos a siete años de prisión y también al servidor público que lo encubra.