México Lindo y Podrido… y Zacatecas otro tanto LA SUCESIÓN DEL 2024

Lucha de titanes

Ricardo Monreal estará en la boleta, pero no por Morena

Según los expertos, los tiempos de la sucesión se inician en cuanto terminan las elecciones intermedias, y el 2021 no fue la excepción; los resultados – MORENA TRIUNFANDO EN EL PAÍS, PERO SIENDO DERROTADA EN EL ÁREA METROPOLITANA – representan el banderazo de salida para la sucesión que tendrá lugar en el 2024.

Sin pensarlo mucho AMLO mismo es el que ha abierto antes de tiempo el tema de quien contendrá por parte de su MOVIMIENTO – que no partido político – para esas elecciones, y además aclaro que los tiempos del DEDASO han quedado en el pasado, lo cual es una mentira mas dentro las muchas que predica todos los días en sus conferencias mañaneras para el disfrute de sus contrincantes – que no enemigos – los AMLOFOBICOS, que las utilizan para cuestionarlo con todo y con estos ataques manipular por la gran influencia que aun tienen, en un sector de la clase media que con el tiempo ha ido acumulando – con razón o sin ella – una rabia visceral a todo lo que salga de la boca del tabasqueño.

Eso de que el dedazo ha quedado en el pasado, ni él se lo cree, o que es que los años y algo de Alzheimer le han hecho olvidar que fue su dedo flamígero el que se decidió a que CLAUDIA SHEIMBAWN fuera la candidata por parte de MORENA a la Jefatura de Gobierno de la hoy Ciudad de México, porque a muchos no se nos ha olvidado – que si fueron las encuestas ni siquiera patito que anuncio en su momento, nadie en su sano juicio le va a creer, a otro perro con ese hueso – porque esas encuestas no fueron realizadas en la ciudadanía que habita la ciudad más grande del país y una de las mas grandes del mundo, sino que fueron realizadas preguntándole a las neuronas que habitan el cerebro del actual Presidente de la República, y fue ahí dentro de su cabeza que se decidió por CLAUDIA, no me queda ninguna duda al respecto.

Desde entonces y hasta el momento él conoce bien quien es RICARDO MONREAL, pero sobre todo de que pie cojea por eso le bloqueo el paso para que no pudiera utilizar la principal plataforma para lanzarse con todo a la batalla del 2024 que es – sigue siendo – la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y como premio de consolación le dejo la representatividad dentro del SENADO, desde donde ha sabido pagarle con creces, por que nadie puede dudar que este personaje es inteligente y sobre todo es un buen legislador para defender las causas de la 4T.

Pero no nos olvidamos los actos de rebeldía cuando se le prohibió jugársela y competir por el puesto que hoy ocupa la SEHIMBAWN amenazo hasta con cambiarse de partido – también dijo que dejaría la política cosa difícil de creer para cualquiera que conozca su ambición extrema – y ahí se quedo la cosa con el distanciamiento que aparentemente fue disminuyendo conforme desde el senado se apoyaban los caminos de la 4T con algunos exabruptos que nos indicaban que nuestro personaje RICARDO MONREAL coqueteaba con otros segmentos del poder como con la clase empresarial cuando hiso hasta lo imposible por guardar bajo 10 candados las reformas al OUTSOURCING que finalmente tuvieron bajo la presión presidencial que salir a la luz.

A nadie nos queda duda del distanciamiento entre ambos personajes algunas veces mayor otra menor por lo que no esperábamos que nuevamente AMLO le diera mano ancha para decidir candidaturas y candidatos en su estado de origen Zacatecas, pero no solo aquí sino en otros muchos, como olvidarnos solo para poner un ejemplo la designación de su hermano al frente del COMITÉ EJECUTIVO DE MORENA en AGUASCALIENTES.

Ahora bien, el estirón que rompió la liga fue su actuación que tendría que salir a la luz sobre el apoyo a los opositores de MORENA y esencialmente en contra de la misma CLAUDIA SHEIMBAWN en las elecciones de la Ciudad de México donde MONREAL se cobro las cuentas pendientes provocando la gran derrota en el área metropolitana como también diciendo en voz baja “esto es lo que hubiera pasado en el 2018 si Claudia y Yo hubiéramos contendido, hubiera sido una lucha fuerte y o se hubiera dado un empate o yo habría resultado triunfador”

Ante este serio conflicto dentro del partido que ocupa el poder, AMLO sale a hablar de los lideres de una supuesta izquierda progresista que se podrían apuntar para sucederlo, y los menciona públicamente no una sino dos veces y en ambas excluye a RICARDO MONREAL, claramente con toda premeditación, alevosía y ventaja, MONREAL lo sabe y sale a decir que como quiera que sea será candidato, que buscara la candidatura de MORENA – y sin decirlo claramente pero pensándolo sin lugar a dudas – o por cualquier otra vía.

AMLO, tampoco nos queda duda – le cerrara todos los caminos – por lo que quedara como una PERSONALIDAD COMPETITIVA que pronto verán interesante desde la oposición, y todos sabemos que esta, la oposición llámese FRENTE POR MEXICO – PAN PRI PRD – o MC no tiene candidatos propios por que para entonces ALFARO estará muy por debajo de las expectativas, y el gobernador electo de NUEVO LEÓN apenas estará a la mitad de sus tiempos al frente de su estado – demasiado pollo para una competencia de esta altura – y en cuanto al frente carente de figuras nacionales, ni el PAN, ni mucho menos el PRI tendrá un candidato competitivo fuera de que el empresario CLAUDIO X GONZÁLEZ con todo su desprestigio se anime a competir, entonces bajo este escenario RICARDO MONREAL SE COTIZARÁ FUERTE como candidato de la oposición, y nadie duda el tipo de OPERADOR POLÍTICO que representa ni la cantidad ilimitada de recursos con los que cuenta para competir.

LÓPEZ OBRADOR – que no MORENA – impulsara – ya no queda duda a CLAUDIA quien en este escenario se enfrentara a MONREAL, si lo hubieran hecho en el 2018 CLAUDIA habría sido derrotada, en las elecciones intermedias hubo un empate que se declaró con la división del área metropolitana, y en el 2024 con un gobierno federal mas desgastado con la guerra sucia que seguirá y solo se incrementara, es altamente probable que MONREAL que viene del PRI y al PRI puede regresar- con las cupulas empresariales de su lado, LAS CLASES MEDIAS, EL PAN y todos los AMLOFOBICOS que para entonces se habrán incrementado – puede tener muchas oportunidades de salir vencedor.

CLAUDIA ES UNA GENTE HONESTA, HA HECHO UN BUEN TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO, ES DE IZQUIERDA PROGRESISTA – mucho más que AMLO – pero eso en un país como el nuestro – además machista – importa demasiado poco.

EXISTEN ALGUNOS BRUJOS QUE INCLUSO ASEGURAN QUE FUE MONREAL EL QUE IMPULSO LA CAIDA DE LA LINEA 12 CON EL OBJETO DE IR MERMANDO LAS SIMPATÍAS HACIA SUS COMPETIDORES, EBRAD POR UN LADO Y SHEIMBAWN POR EL OTRO. n