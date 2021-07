El Deporte para el desarrollo

Uno de los combustibles más importantes para el desarrollo de todos los países radica en la fortaleza de su gente, y no sólo en el aspecto físico, sino también en el intelectual, en sus hábitos y costumbres, en la manera en la que los individuos se relacionan e interactúan con la sociedad, y con ello, generan desarrollo para su entorno.

Cuando las personas encuentran razones de peso para apegarse al orden y la disciplina, tienen la oportunidad de crecer y desarrollarse en un camino que no sólo los llevará a conseguir sus metas, sino también madurez y plenitud.

El deporte es, al igual que el arte y la cultura, una manera eficiente de formar buenos hábitos en una sociedad. El deporte va más allá de un pasatiempo o de un método para tener un mejor aspecto físico, el deporte es una forma de construir individuos que toman mejores decisiones y que buscan conseguir sus objetivos de vida responsablemente.

Los indicadores estadísticos posicionan a México como uno de los países con mayor problemática de salud, derivadas del sobrepeso y obesidad en su población. El viejo paradigma político, más preocupado por proveer medicinas que ocupado en prevenir enfermedades, ha maquilado generaciones que creen que los hospitales son sinónimo de salud, y ha permitido que los espacios públicos sean refugios de maleantes.

Recientemente y derivado de la pandemia, el INEGI reportó que los niveles de bienestar de la población bajaron considerablemente. Gracias a la ansiedad y la incertidumbre propias de la crisis sanitaria, es que el grueso de la población tiene la necesidad de contar con –válvulas de escape-, en donde los espacios públicos jueguen roles preventivos y afectivos, y no una suerte de trampas sociales.

Es verdad que el estado tiene que atender las enfermedades de su población, pese a que, tristemente, eso no resuelva el problema de fondo. Si las nuevas generaciones no tienen disciplina, buena alimentación, si carecen de espacios dignos en dónde poder ejercitarse, y si no encuentran razones convincentes para llevar una vida saludable, difícilmente conseguirán una buena salud.

Una sociedad sana es, por mucho, una sociedad más motivada, con mayor autoestima, más estructurada y con fortalezas, por consecuencia será una sociedad que será competitiva.

Los constantes incrementos en violencia, así como la lucha entre cárteles por el dominio territorial, han lastimado fuertemente nuestro tejido social: las personas hemos dejado de confiar en los demás, dejamos de salir a la calle y convivir, de generar grupalmente. El deporte puede congregar a las personas en un espacio de buena convivencia, puede reunirnos para conseguir objetivos comunes, no sólo resolver problemas individuales, sino también conseguir objetivos en equipo, como una sociedad propositiva, armonizada y organizada.

Las bibliotecas, los espacios públicos de calidad y las instalaciones deportivas, utilizados correctamente, son maquiladoras de ciudadanos ejemplares, de personas responsables de su entorno y de sus actos.

Hoy, la realidad nos encuentra con los estragos de un régimen político que se ocupó más por las fotografías de las inauguraciones de espacios deportivos, aunque fueran de pésima calidad, que por formar y promover nuevos entrenadores, deportistas, ligas; estamos sintiendo las consecuencias de una generación de presidentes municipales que –apoyaron al deporte- pintando canchas con los colores del partido que los llevaron al triunfo, como monumentos al ego y a la estupidez, que por crear alianzas con instituciones educativas que sirvieran de vínculo entre el talento físico y el interés de las familias por darles educación de calidad a sus hijos y así mejorar su calidad de vida.

El deporte no es un asunto al que se le deba de apostar, sus beneficios son claros y contundentes. El deporte es la vía más factible para conseguir una sociedad productiva, sana, orientada al éxito.